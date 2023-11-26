https://ria.ru/20231126/krym-1911914314.html
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
На Крымском мосту восстановили движение транспорта - РИА Новости, 26.11.2023
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T11:27
2023-11-26T11:27
2023-11-26T11:27
республика крым
крымский мост
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. О приостановке движения инфоцентр информировал в воскресенье в 11.05 мск. Причины не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 11.16 мск.
https://ria.ru/20231125/most-1911791757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост, происшествия
Республика Крым, Крымский мост, Происшествия
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
Инфоцентр: на Крымском мосту восстановили движение транспорта