https://ria.ru/20231126/krym-1911914314.html

На Крымском мосту восстановили движение транспорта

На Крымском мосту восстановили движение транспорта - РИА Новости, 26.11.2023

На Крымском мосту восстановили движение транспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T11:27

2023-11-26T11:27

2023-11-26T11:27

республика крым

крымский мост

происшествия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. О приостановке движения инфоцентр информировал в воскресенье в 11.05 мск. Причины не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 11.16 мск.

https://ria.ru/20231125/most-1911791757.html

республика крым

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

республика крым, крымский мост, происшествия