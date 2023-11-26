https://ria.ru/20231126/krym-1911906390.html

В Крыму обвинили Запад в причастности к атакам на полуостров

В Крыму обвинили Запад в причастности к атакам на полуостров - РИА Новости, 26.11.2023

В Крыму обвинили Запад в причастности к атакам на полуостров

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что к попыткам украинских войск атаковать Крым причастны западные военные специалисты и инструкторы. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T10:08

2023-11-26T10:08

2023-11-26T10:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что к попыткам украинских войск атаковать Крым причастны западные военные специалисты и инструкторы. Украинские войска в последнее время предпринимают систематические попытки атаковать Крым беспилотниками и ракетами. Все атаки отражаются. Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников над Крымом, сообщили в пятницу в Минобороны России. "Все это не спонтанные действия, а часть реализации вполне конкретного плана. Его разработка и реализация происходит в операционном штабе, который координируют западные военные специалисты и инструкторы. Конечно, какой-то незначительный процент украинцев в этом штабе присутствует. Но определяющей роли в его работе они не играют. Вся эта система не работала бы без поставок вооружений и военных технологий из стран коллективного Запада", - сказал Константинов РИА Новости. По его мнению, Зеленский как невоенный человек в принятии таких решений непосредственно не участвует. "Его задача другая: он координирует общую атмосферу русофобии на территории бывшей Украины. А это подразумевает нанесение любого вреда людям, в том числе мирным жителям, детям, пожилым. В этом и состоит их адская природа. Потому — пусть Зеленский оперативно этими ударами не руководит, но он несёт за них всю полноту политической ответственности", - сказал Константинов. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.

https://ria.ru/20231126/krym-1911904130.html

https://ria.ru/20231125/ukraina-1911771251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, киев, владимир константинов, дмитрий медведев, в мире