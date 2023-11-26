https://ria.ru/20231126/krym-1911904130.html

Мурадов заявил о попытках Киева блокировать контакты Крыма с миром

Мурадов заявил о попытках Киева блокировать контакты Крыма с миром - РИА Новости, 26.11.2023

Мурадов заявил о попытках Киева блокировать контакты Крыма с миром

Попытки Киева блокировать международные контакты Крыма потерпели фиаско, заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T09:54

2023-11-26T09:54

2023-11-26T14:52

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киев

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георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Попытки Киева блокировать международные контакты Крыма потерпели фиаско, заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов."Крым активно развивает экономическое и культурное сотрудничество со многими регионами мира. Попытки киевских властей блокировать и противодействовать налаживанию международных контактов Крыма потерпели фиаско", — сказал Мурадов РИА Новости.По его словам, общий вектор международной работы постпредства Крыма направлен на содействие наращиванию антинацистской и антиколониальной борьбы против мирового доминирования Запада — борьбы за новое, справедливое мироустройство. При этом раскрывать конкретные международные планы Мурадов не стал, "чтобы не давать врагам возможности выстраивать линию на противодействие этой работе".Ранее Мурадов сообщал, что представители стран Европы, принявшие участие в Ялтинском международном форуме, который проходил в октябре в Москве, высказались за то, чтобы провести в одной из европейских столиц Европейский антиколониальный форум. Эту идею они объяснили тем, что сегодня европейские государства фактически поставлены в колониальную зависимость.

https://ria.ru/20231125/konflikt-1911804923.html

https://ria.ru/20231120/priznanie-1910517013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, москва, георгий мурадов