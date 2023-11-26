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Премьер Баварии заявил о государственном кризисе - РИА Новости, 26.11.2023
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04:23 26.11.2023 (обновлено: 04:41 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/krizis-1911886155.html
Премьер Баварии заявил о государственном кризисе
Премьер Баварии заявил о государственном кризисе - РИА Новости, 26.11.2023
Премьер Баварии заявил о государственном кризисе
Правящая коалиция Германии не имеет ни плана, ни головы, страна находится в серьезном государственном кризисе, так как правительство неспособно решить проблему... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T04:23
2023-11-26T04:41
германия
бавария
нюрнберг
маркус зедер
кристиан линднер
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правящая коалиция Германии не имеет ни плана, ни головы, страна находится в серьезном государственном кризисе, так как правительство неспособно решить проблему образовавшейся дыры в бюджете, считает глава ХСС (Христианско-социального союза) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, его слова приводит газета Welt.Ранее дополнительные расходы из госбюджета Германии были заморожены министерством финансов страны. Такое решение было принято в связи с вердиктом суда, признавшим незаконным перераспределение правительством невостребованных 60 миллиардов евро из бюджетов прошлых лет.Перед встречей делегатов ХСС в Нюрнберге Зёдер назвал чрезвычайное положение в вопросе госбюджета "ни чем иным, как чрезвычайной ситуацией в правительстве". Он поставил под сомнение способность правящей коалиции руководить страной, поскольку у нее "нет ни плана, ни головы".Отказ от сдерживания ценГосударственное финансирование мер по удержанию цен на энергоносители и электричество будет прекращено с января 2024, заявил ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер в связи с текущей ситуацией с бюджетом, который он же ранее заморозил из-за решения суда, признавшего незаконным перераспределение правительством невостребованных средств прошлых лет.Министр пояснил, что к 31 декабря этого года экономический и стабилизационный фонды, из которых финансировались меры по удержанию цен, закроют, и выплат из них больше не будет. Линднер также выступил против реформирования механизма удержания цен."У государства проблема не с доходами, а с расходами", - заявил министр.Заморозка бюджетаРанее немецкий минфин запретил дополнительные траты до конца 2023 года, в том числе выделение денег на удержание цен на энергоносители и электричество. В дальнейшем внеплановое финансирование будет разрешено лишь в исключительных случаях и после одобрения минфином.Данный шаг стал следствием решения конституционного суда ФРГ, который посчитал незаконным перераспределение 60 миллиардов евро невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год, предназначавшихся для борьбы с пандемией коронавируса, в фонд по защите климата.Немцы за роспуск правительстваКак показал опубликованный на этой неделе опрос, роспуск правительства Олафа Шольца вызвал бы положительную реакцию у 49% немцев. Также почти половина опрошенных (48%) допускают, что к краху коалиции может привести текущая ситуация с бюджетом. На фоне этих событий теряют доверие к кабмину страны 64% участников опроса.Пои этом 28% респондентов винят канцлера в крахе бюджета, 27% считают ответственным министра экономики Роберта Хабека ("Зеленые"), а 25% — министра финансов Кристиана Линднера (СвДП, Свободная демократическая партия).
https://ria.ru/20231123/otstavka-1911419596.html
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911252368.html
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германия, бавария, нюрнберг, маркус зедер, кристиан линднер, олаф шольц, хдс/хсс, в мире
Германия, Бавария, Нюрнберг, Маркус Зедер, Кристиан Линднер, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, В мире
Премьер Баварии заявил о государственном кризисе

Премьер Баварии Зёдер: Германия оказалась в серьезном госкризисе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Баварии Маркус Зедер
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правящая коалиция Германии не имеет ни плана, ни головы, страна находится в серьезном государственном кризисе, так как правительство неспособно решить проблему образовавшейся дыры в бюджете, считает глава ХСС (Христианско-социального союза) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, его слова приводит газета Welt.
Ранее дополнительные расходы из госбюджета Германии были заморожены министерством финансов страны. Такое решение было принято в связи с вердиктом суда, признавшим незаконным перераспределение правительством невостребованных 60 миллиардов евро из бюджетов прошлых лет.
Перед встречей делегатов ХСС в Нюрнберге Зёдер назвал чрезвычайное положение в вопросе госбюджета "ни чем иным, как чрезвычайной ситуацией в правительстве". Он поставил под сомнение способность правящей коалиции руководить страной, поскольку у нее "нет ни плана, ни головы".
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23 ноября, 18:08

Отказ от сдерживания цен

Государственное финансирование мер по удержанию цен на энергоносители и электричество будет прекращено с января 2024, заявил ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер в связи с текущей ситуацией с бюджетом, который он же ранее заморозил из-за решения суда, признавшего незаконным перераспределение правительством невостребованных средств прошлых лет.
Министр пояснил, что к 31 декабря этого года экономический и стабилизационный фонды, из которых финансировались меры по удержанию цен, закроют, и выплат из них больше не будет. Линднер также выступил против реформирования механизма удержания цен.
«
"У государства проблема не с доходами, а с расходами", - заявил министр.

Заморозка бюджета

Ранее немецкий минфин запретил дополнительные траты до конца 2023 года, в том числе выделение денег на удержание цен на энергоносители и электричество. В дальнейшем внеплановое финансирование будет разрешено лишь в исключительных случаях и после одобрения минфином.
Данный шаг стал следствием решения конституционного суда ФРГ, который посчитал незаконным перераспределение 60 миллиардов евро невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год, предназначавшихся для борьбы с пандемией коронавируса, в фонд по защите климата.
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Немцы за роспуск правительства

Как показал опубликованный на этой неделе опрос, роспуск правительства Олафа Шольца вызвал бы положительную реакцию у 49% немцев. Также почти половина опрошенных (48%) допускают, что к краху коалиции может привести текущая ситуация с бюджетом. На фоне этих событий теряют доверие к кабмину страны 64% участников опроса.
Пои этом 28% респондентов винят канцлера в крахе бюджета, 27% считают ответственным министра экономики Роберта Хабека ("Зеленые"), а 25% — министра финансов Кристиана Линднера (СвДП, Свободная демократическая партия).
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