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Около ТЦ на юго-востоке Москвы произошел конфликт между гражданами - РИА Новости, 26.11.2023
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19:49 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/konflikt-1911975839.html
Около ТЦ на юго-востоке Москвы произошел конфликт между гражданами
Около ТЦ на юго-востоке Москвы произошел конфликт между гражданами - РИА Новости, 26.11.2023
Около ТЦ на юго-востоке Москвы произошел конфликт между гражданами
Полицейские выясняют обстоятельства конфликта возле торгового центра на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главке МВД РФ. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T19:49
2023-11-26T19:49
происшествия
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россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства конфликта возле торгового центра на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главке МВД РФ. По данным ведомства, бытовой конфликт произошел недалеко от торгового центра на улице Братиславская. "Предварительно установлено, что между гражданами произошёл бытовой конфликт. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предполагаемые участники конфликта были задержаны и доставлены для разбирательства", - рассказали в московской полиции. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Около ТЦ на юго-востоке Москвы произошел конфликт между гражданами

Около ТЦ на улице Братиславская произошел конфликт между гражданами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства конфликта возле торгового центра на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главке МВД РФ.
По данным ведомства, бытовой конфликт произошел недалеко от торгового центра на улице Братиславская.
«
"Предварительно установлено, что между гражданами произошёл бытовой конфликт. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предполагаемые участники конфликта были задержаны и доставлены для разбирательства", - рассказали в московской полиции.
Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.
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