https://ria.ru/20231126/konflikt-1911975839.html

Около ТЦ на юго-востоке Москвы произошел конфликт между гражданами

Около ТЦ на юго-востоке Москвы произошел конфликт между гражданами - РИА Новости, 26.11.2023

Около ТЦ на юго-востоке Москвы произошел конфликт между гражданами

Полицейские выясняют обстоятельства конфликта возле торгового центра на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главке МВД РФ. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T19:49

2023-11-26T19:49

2023-11-26T19:49

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства конфликта возле торгового центра на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главке МВД РФ. По данным ведомства, бытовой конфликт произошел недалеко от торгового центра на улице Братиславская. "Предварительно установлено, что между гражданами произошёл бытовой конфликт. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предполагаемые участники конфликта были задержаны и доставлены для разбирательства", - рассказали в московской полиции. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

https://ria.ru/20231101/draka-1906621369.html

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происшествия, москва, россия