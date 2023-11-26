https://ria.ru/20231126/kndr-1911896753.html

Главы МИД Японии и Южной Кореи осудили запуск спутника КНДР

Главы МИД Японии и Южной Кореи осудили запуск спутника КНДР - РИА Новости, 26.11.2023

Главы МИД Японии и Южной Кореи осудили запуск спутника КНДР

Главы МИД Японии и Южной Кореи Ёко Камикава и Пак Чин в ходе встречи в Пусане осудили произведенный 21 ноября запуск разведывательного спутника КНДР, сообщил... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T08:36

2023-11-26T08:36

2023-11-26T08:36

в мире

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космос - риа наука

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ТОКИО, 26 ноя – РИА Новости. Главы МИД Японии и Южной Кореи Ёко Камикава и Пак Чин в ходе встречи в Пусане осудили произведенный 21 ноября запуск разведывательного спутника КНДР, сообщил МИД Японии. "Министры решительно осудили произведенный 21 ноября пуск Северной Кореи с использованием баллистических технологий, даже если его целью является запуск спутника как явное нарушение соответствующих резолюций СБ ООН", - говорится в сообщении МИД. Министры также выразили озабоченность в связи с беспрецедентно частыми ракетными пусками со стороны Северной Кореи и выразили готовность к сотрудничеству на уровне СБ ООН и на трехстороннем уровне Японии, Южной Кореи и США. Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава находится с визитом в Южной Корее, где принимает участие в 10-й трехсторонней встрече глав МИД Японии, Китая и Южной Кореи.

https://ria.ru/20231124/kndr-1911480575.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, южная корея, пусан, ёко камикава, оон, космос - риа наука