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Главы МИД Японии и Южной Кореи осудили запуск спутника КНДР - РИА Новости, 26.11.2023
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08:36 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/kndr-1911896753.html
Главы МИД Японии и Южной Кореи осудили запуск спутника КНДР
Главы МИД Японии и Южной Кореи осудили запуск спутника КНДР - РИА Новости, 26.11.2023
Главы МИД Японии и Южной Кореи осудили запуск спутника КНДР
Главы МИД Японии и Южной Кореи Ёко Камикава и Пак Чин в ходе встречи в Пусане осудили произведенный 21 ноября запуск разведывательного спутника КНДР, сообщил... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T08:36
2023-11-26T08:36
в мире
япония
южная корея
пусан
ёко камикава
оон
космос - риа наука
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ТОКИО, 26 ноя – РИА Новости. Главы МИД Японии и Южной Кореи Ёко Камикава и Пак Чин в ходе встречи в Пусане осудили произведенный 21 ноября запуск разведывательного спутника КНДР, сообщил МИД Японии. "Министры решительно осудили произведенный 21 ноября пуск Северной Кореи с использованием баллистических технологий, даже если его целью является запуск спутника как явное нарушение соответствующих резолюций СБ ООН", - говорится в сообщении МИД. Министры также выразили озабоченность в связи с беспрецедентно частыми ракетными пусками со стороны Северной Кореи и выразили готовность к сотрудничеству на уровне СБ ООН и на трехстороннем уровне Японии, Южной Кореи и США. Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава находится с визитом в Южной Корее, где принимает участие в 10-й трехсторонней встрече глав МИД Японии, Китая и Южной Кореи.
https://ria.ru/20231124/kndr-1911480575.html
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в мире, япония, южная корея, пусан, ёко камикава, оон, космос - риа наука
В мире, Япония, Южная Корея, Пусан, Ёко Камикава, ООН, Космос - РИА Наука
Главы МИД Японии и Южной Кореи осудили запуск спутника КНДР

Главы МИД Японии и Южной Кореи осудили запуск спутника КНДР 21 ноября

© Фото : KCNAЗапуск северокорейской ракеты-носителя "Чхоллима-1" с разведывательным спутником "Манригён-1"
Запуск северокорейской ракеты-носителя Чхоллима-1 с разведывательным спутником Манригён-1 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© Фото : KCNA
Запуск северокорейской ракеты-носителя "Чхоллима-1" с разведывательным спутником "Манригён-1". Архивное фото
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ТОКИО, 26 ноя – РИА Новости. Главы МИД Японии и Южной Кореи Ёко Камикава и Пак Чин в ходе встречи в Пусане осудили произведенный 21 ноября запуск разведывательного спутника КНДР, сообщил МИД Японии.
"Министры решительно осудили произведенный 21 ноября пуск Северной Кореи с использованием баллистических технологий, даже если его целью является запуск спутника как явное нарушение соответствующих резолюций СБ ООН", - говорится в сообщении МИД.
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Министры также выразили озабоченность в связи с беспрецедентно частыми ракетными пусками со стороны Северной Кореи и выразили готовность к сотрудничеству на уровне СБ ООН и на трехстороннем уровне Японии, Южной Кореи и США.
Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава находится с визитом в Южной Корее, где принимает участие в 10-й трехсторонней встрече глав МИД Японии, Китая и Южной Кореи.
Запуск северокорейской ракеты-носителя Чхоллима-1 с разведывательным спутником Манригён-1 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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