https://ria.ru/20231126/kherson-1911904487.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 26.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне
Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T09:56
2023-11-26T09:56
2023-11-26T09:56
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышен мощный взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
https://ria.ru/20231125/udar-1911851446.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремел мощный взрыв