https://ria.ru/20231126/kherson-1911904487.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 26.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне

Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T09:56

2023-11-26T09:56

2023-11-26T09:56

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышен мощный взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.

https://ria.ru/20231125/udar-1911851446.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, херсонская область