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ХАМАС предоставило Израилю список заложников, которых освободят уже сегодня - РИА Новости, 26.11.2023
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10:17 26.11.2023 (обновлено: 16:48 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/khamas-1911906955.html
ХАМАС предоставило Израилю список заложников, которых освободят уже сегодня
ХАМАС предоставило Израилю список заложников, которых освободят уже сегодня - РИА Новости, 26.11.2023
ХАМАС предоставило Израилю список заложников, которых освободят уже сегодня
Палестинское движение ХАМАС предоставил Израилю список из 13 заложников, которые, как ожидается, будут освобождены в воскресенье, сообщает портал Ynet со... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T10:17
2023-11-26T16:48
в мире
израиль
египет
таиланд
биньямин нетаньяху
хамас
красный крест
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС предоставил Израилю список из 13 заложников, которые, как ожидается, будут освобождены в воскресенье, сообщает портал Ynet со ссылкой на израильских чиновников. Ранее газета Haaretz со ссылкой на канцелярию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщала, что власти Израиля получили список заложников, которых освободят позже в воскресенье, но точное число не уточнялось. "ХАМАС предоставил Израилю список из 13 заложников, которые должны быть освобождены в воскресенье", - говорится в сообщении портала со ссылкой на израильских чиновников. В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 24 заложников. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины. В ночь на воскресенье правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС и Израиль провели второй обмен заложниками и заключенными. В субботу сделка оказалась на грани срыва после того, как ХАМАС обвинил Израиль в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис был преодолен, и катарцы объявили, что на свободу выйдут 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семь иностранцев, которых ХАМАС отпустит вне рамок сделки. В итоге вскоре после полуночи по московскому времени боевое крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" заявило, что передало Красному кресту 13 израильских заложников и семь иностранцев. Их отправили на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Примерно через час израильская армия сообщила, что бывшие заложники прибыли в Израиль, среди 13 израильтян были семь детей и подростков. Однако армия назвала другое число иностранцев – по ее данным, в Израиль из сектора Газа прибыли четыре гражданина Таиланда. ХАМАС заявил, что освободил тайцев "в ответ на усилия президента Турции". Прояснения по поводу еще трех иностранцев не появилось. Позже стало известно, что и Израиль освободил из тюрем вторую группу палестинских заключенных. Автобусы с ними около 02.30 прибыли в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан. Телеканал Al Jazeera вел прямую трансляцию того, как бывших заключенных встречали в городе. На кадрах были сотни людей, заполонивших улицы. Среди них, по данным канала, родственники освобожденных. Информации о числе и составе второй группы освобожденных из израильских тюрем к этому моменту не появилось ни с одной, ни с другой стороны.
https://ria.ru/20231126/obmen-1911885091.html
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в мире, израиль, египет, таиланд, биньямин нетаньяху, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Таиланд, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС предоставило Израилю список заложников, которых освободят уже сегодня

ХАМАС передало Израилю список из 13 заложников, которых освободят в воскресенье

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРадуга над Тель-Авивом
Радуга над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС предоставил Израилю список из 13 заложников, которые, как ожидается, будут освобождены в воскресенье, сообщает портал Ynet со ссылкой на израильских чиновников.
Ранее газета Haaretz со ссылкой на канцелярию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщала, что власти Израиля получили список заложников, которых освободят позже в воскресенье, но точное число не уточнялось.
Автомобиль Красного Креста с израильскими заложниками проезжает по переходу из сектора Газа в Египет - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
ХАМАС и Израиль провели второй обмен заложниками и заключенными
Вчера, 03:31
"ХАМАС предоставил Израилю список из 13 заложников, которые должны быть освобождены в воскресенье", - говорится в сообщении портала со ссылкой на израильских чиновников.
В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 24 заложников. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины.
В ночь на воскресенье правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС и Израиль провели второй обмен заложниками и заключенными.
В субботу сделка оказалась на грани срыва после того, как ХАМАС обвинил Израиль в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис был преодолен, и катарцы объявили, что на свободу выйдут 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семь иностранцев, которых ХАМАС отпустит вне рамок сделки. В итоге вскоре после полуночи по московскому времени боевое крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" заявило, что передало Красному кресту 13 израильских заложников и семь иностранцев. Их отправили на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта.
Примерно через час израильская армия сообщила, что бывшие заложники прибыли в Израиль, среди 13 израильтян были семь детей и подростков. Однако армия назвала другое число иностранцев – по ее данным, в Израиль из сектора Газа прибыли четыре гражданина Таиланда. ХАМАС заявил, что освободил тайцев "в ответ на усилия президента Турции". Прояснения по поводу еще трех иностранцев не появилось. Позже стало известно, что и Израиль освободил из тюрем вторую группу палестинских заключенных. Автобусы с ними около 02.30 прибыли в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан. Телеканал Al Jazeera вел прямую трансляцию того, как бывших заключенных встречали в городе. На кадрах были сотни людей, заполонивших улицы. Среди них, по данным канала, родственники освобожденных. Информации о числе и составе второй группы освобожденных из израильских тюрем к этому моменту не появилось ни с одной, ни с другой стороны.
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В миреИзраильЕгипетТаиландБиньямин НетаньяхуХАМАСКрасный КрестОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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