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Россию пытаются вытеснить из Карабаха, заявил Песков - РИА Новости, 26.11.2023
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14:26 26.11.2023 (обновлено: 14:35 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/karabakh-1911932727.html
Россию пытаются вытеснить из Карабаха, заявил Песков
Россию пытаются вытеснить из Карабаха, заявил Песков - РИА Новости, 26.11.2023
Россию пытаются вытеснить из Карабаха, заявил Песков
Западные политики пытаются вытеснить Россию из региона Карабаха, но никто не в состоянии играть такую роль гаранта мира и стабильности, как РФ, Москва... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:26
2023-11-26T14:35
россия
москва
армения
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя - РИА Новости. Западные политики пытаются вытеснить Россию из региона Карабаха, но никто не в состоянии играть такую роль гаранта мира и стабильности, как РФ, Москва продолжает свои усилия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". Пескову был задан вопрос о заявлениях со стороны западных политиков, которые считают своей задачей изгнать российских миротворцев из региона Карабаха, порвать связи России и Армении. "Ну понимаете, где-то, наверное, три, четыре, пять лет тому назад подобная борьба велась с надетыми дипломатическими масками. Сейчас эти маски уже давно сброшены, и борьба ведется в лоб напрямую, с открытым забралом. Действительно, целый ряд стран пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха по-прежнему, что, кстати, привело к тому, что азербайджанская сторона официально заявила, что этот ряд стран уже вряд ли могут претендовать на какую-то роль посредников, ибо они заняли однобокую позицию", - сказал Песков. "И, конечно, заняв такую однобокую позицию, претендовать на что-то - это и невозможно, и неуместно. А то, что пытаются нас оттуда вытеснить, - да, мы это знаем, но до сих пор никто не в состоянии играть такую роль гаранта, мира и стабильности в регионе, кроме России. И Россия продолжает свои усилия", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20231124/karabakh-1911623517.html
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россия, москва, армения, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, Москва, Армения, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Россию пытаются вытеснить из Карабаха, заявил Песков

Песков: Россию пытаются вытеснить из Карабаха, но другого гаранта мира нет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя - РИА Новости. Западные политики пытаются вытеснить Россию из региона Карабаха, но никто не в состоянии играть такую роль гаранта мира и стабильности, как РФ, Москва продолжает свои усилия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
Пескову был задан вопрос о заявлениях со стороны западных политиков, которые считают своей задачей изгнать российских миротворцев из региона Карабаха, порвать связи России и Армении.
"Ну понимаете, где-то, наверное, три, четыре, пять лет тому назад подобная борьба велась с надетыми дипломатическими масками. Сейчас эти маски уже давно сброшены, и борьба ведется в лоб напрямую, с открытым забралом. Действительно, целый ряд стран пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха по-прежнему, что, кстати, привело к тому, что азербайджанская сторона официально заявила, что этот ряд стран уже вряд ли могут претендовать на какую-то роль посредников, ибо они заняли однобокую позицию", - сказал Песков.
"И, конечно, заняв такую однобокую позицию, претендовать на что-то - это и невозможно, и неуместно. А то, что пытаются нас оттуда вытеснить, - да, мы это знаем, но до сих пор никто не в состоянии играть такую роль гаранта, мира и стабильности в регионе, кроме России. И Россия продолжает свои усилия", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
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