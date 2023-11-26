https://ria.ru/20231126/karabakh-1911932727.html

Россию пытаются вытеснить из Карабаха, заявил Песков

Россию пытаются вытеснить из Карабаха, заявил Песков - РИА Новости, 26.11.2023

Россию пытаются вытеснить из Карабаха, заявил Песков

Западные политики пытаются вытеснить Россию из региона Карабаха, но никто не в состоянии играть такую роль гаранта мира и стабильности, как РФ, Москва... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T14:26

2023-11-26T14:26

2023-11-26T14:35

россия

москва

армения

дмитрий песков

павел зарубин

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя - РИА Новости. Западные политики пытаются вытеснить Россию из региона Карабаха, но никто не в состоянии играть такую роль гаранта мира и стабильности, как РФ, Москва продолжает свои усилия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". Пескову был задан вопрос о заявлениях со стороны западных политиков, которые считают своей задачей изгнать российских миротворцев из региона Карабаха, порвать связи России и Армении. "Ну понимаете, где-то, наверное, три, четыре, пять лет тому назад подобная борьба велась с надетыми дипломатическими масками. Сейчас эти маски уже давно сброшены, и борьба ведется в лоб напрямую, с открытым забралом. Действительно, целый ряд стран пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха по-прежнему, что, кстати, привело к тому, что азербайджанская сторона официально заявила, что этот ряд стран уже вряд ли могут претендовать на какую-то роль посредников, ибо они заняли однобокую позицию", - сказал Песков. "И, конечно, заняв такую однобокую позицию, претендовать на что-то - это и невозможно, и неуместно. А то, что пытаются нас оттуда вытеснить, - да, мы это знаем, но до сих пор никто не в состоянии играть такую роль гаранта, мира и стабильности в регионе, кроме России. И Россия продолжает свои усилия", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20231124/karabakh-1911623517.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, армения, дмитрий песков, павел зарубин, в мире