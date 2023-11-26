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В результате давки на музыкальном фестивале в Индии погибли четыре человека
В результате давки на музыкальном фестивале в Индии погибли четыре человека - РИА Новости, 26.11.2023
В результате давки на музыкальном фестивале в Индии погибли четыре человека
Давка произошла во время музыкального фестиваля в университете города Кочин индийского штата Керала в субботу, четыре человека погибли, более 60 пострадали,... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T07:27
2023-11-26T07:27
2023-11-26T10:48
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Давка произошла во время музыкального фестиваля в университете города Кочин индийского штата Керала в субботу, четыре человека погибли, более 60 пострадали, заявило агентство Press Trust of India со ссылкой на данные полиции и местных властей. Как отмечает агентство, давка произошла в субботу вечером после того, как участники фестиваля бросились в один из залов университета по лестнице, когда на улице внезапно начался ливень. "Четыре студента, среди них два мальчика и две девочки, погибли", - передает агентство со ссылкой на слова министра здравоохранения штата Вины Джордж. По данным агентства, более 60 человек были госпитализированы. Отмечается, что еще четыре студента находятся в критическом состоянии.
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в мире, индия, керала
В результате давки на музыкальном фестивале в Индии погибли четыре человека
Press Trust of India: в ходе давки на фестивале в Индии погибли четыре человека
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Давка произошла во время музыкального фестиваля в университете города Кочин индийского штата Керала в субботу, четыре человека погибли, более 60 пострадали, заявило агентство Press Trust of India
со ссылкой на данные полиции и местных властей.
Как отмечает агентство, давка произошла в субботу вечером после того, как участники фестиваля бросились в один из залов университета по лестнице, когда на улице внезапно начался ливень.
"Четыре студента, среди них два мальчика и две девочки, погибли", - передает агентство со ссылкой на слова министра здравоохранения штата Вины Джордж.
По данным агентства, более 60 человек были госпитализированы. Отмечается, что еще четыре студента находятся в критическом состоянии.
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