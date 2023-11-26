https://ria.ru/20231126/indiya-1911892074.html

В результате давки на музыкальном фестивале в Индии погибли четыре человека

В результате давки на музыкальном фестивале в Индии погибли четыре человека - РИА Новости, 26.11.2023

В результате давки на музыкальном фестивале в Индии погибли четыре человека

Давка произошла во время музыкального фестиваля в университете города Кочин индийского штата Керала в субботу, четыре человека погибли, более 60 пострадали,... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T07:27

2023-11-26T07:27

2023-11-26T10:48

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Давка произошла во время музыкального фестиваля в университете города Кочин индийского штата Керала в субботу, четыре человека погибли, более 60 пострадали, заявило агентство Press Trust of India со ссылкой на данные полиции и местных властей. Как отмечает агентство, давка произошла в субботу вечером после того, как участники фестиваля бросились в один из залов университета по лестнице, когда на улице внезапно начался ливень. "Четыре студента, среди них два мальчика и две девочки, погибли", - передает агентство со ссылкой на слова министра здравоохранения штата Вины Джордж. По данным агентства, более 60 человек были госпитализированы. Отмечается, что еще четыре студента находятся в критическом состоянии.

https://ria.ru/20231121/kongo-1910825186.html

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в мире, индия, керала