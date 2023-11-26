https://ria.ru/20231126/granitsa-1911934945.html

На российско-литовской границе скопилось порядка ста фур

На российско-литовской границе скопилось порядка ста фур - РИА Новости, 26.11.2023

На российско-литовской границе скопилось порядка ста фур

На российско-литовской границе скопилось порядка ста фур, сообщил РИА Новости сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T14:48

2023-11-26T14:48

2023-11-26T15:52

литва

россия

калининградская область

александр шендерюк-жидков

вильнюс

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На российско-литовской границе скопилось порядка ста фур, сообщил РИА Новости сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков."Литва ввела усиленный контроль всех грузовых автомобилей, заходящих с территории Калининградской области. Это приводит к тому, что за сутки обрабатывается не более 60 автомобилей. В итоге на утро воскресенья в очереди уже порядка ста фур, и она постоянно увеличивается", — сказал собеседник агентства.Шендерюк-Жидков отметил, что грузовой транспорт следует транзитом в Калининград через Литву с товарами, не подпадающими под санкции.Накануне Федеральная таможенная служба сообщила, что на российско-литовском участке границы в Калининградской области образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств по причине замедленной работы литовских таможенников. При этом официальных разъяснений от Вильнюса не поступало.В пятницу власти Калининградской области призвали Литву к здравому смыслу и предупредили об экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта пропуска "Кибартай" на границе с Россией. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, такие действия Вильнюса стали бы грубым нарушением транзитных обязательств.МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.

https://ria.ru/20231021/eksport-1904314016.html

https://ria.ru/20231123/ugroza-1911421947.html

литва

россия

калининградская область

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

литва, россия, калининградская область, александр шендерюк-жидков, вильнюс