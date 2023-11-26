На российско-литовской границе скопилось порядка ста фур
Сенатор: на границе с Литвой, ужесточившей транзит, скопилось порядка ста фур
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На российско-литовской границе скопилось порядка ста фур, сообщил РИА Новости сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.
«
"Литва ввела усиленный контроль всех грузовых автомобилей, заходящих с территории Калининградской области. Это приводит к тому, что за сутки обрабатывается не более 60 автомобилей. В итоге на утро воскресенья в очереди уже порядка ста фур, и она постоянно увеличивается", — сказал собеседник агентства.
Шендерюк-Жидков отметил, что грузовой транспорт следует транзитом в Калининград через Литву с товарами, не подпадающими под санкции.
Накануне Федеральная таможенная служба сообщила, что на российско-литовском участке границы в Калининградской области образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств по причине замедленной работы литовских таможенников. При этом официальных разъяснений от Вильнюса не поступало.
В пятницу власти Калининградской области призвали Литву к здравому смыслу и предупредили об экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта пропуска "Кибартай" на границе с Россией. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, такие действия Вильнюса стали бы грубым нарушением транзитных обязательств.
МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.