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На российско-литовской границе скопилось порядка ста фур - РИА Новости, 26.11.2023
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14:48 26.11.2023 (обновлено: 15:52 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/granitsa-1911934945.html
На российско-литовской границе скопилось порядка ста фур
На российско-литовской границе скопилось порядка ста фур - РИА Новости, 26.11.2023
На российско-литовской границе скопилось порядка ста фур
На российско-литовской границе скопилось порядка ста фур, сообщил РИА Новости сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:48
2023-11-26T15:52
литва
россия
калининградская область
александр шендерюк-жидков
вильнюс
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На российско-литовской границе скопилось порядка ста фур, сообщил РИА Новости сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.&quot;Литва ввела усиленный контроль всех грузовых автомобилей, заходящих с территории Калининградской области. Это приводит к тому, что за сутки обрабатывается не более 60 автомобилей. В итоге на утро воскресенья в очереди уже порядка ста фур, и она постоянно увеличивается&quot;, — сказал собеседник агентства.Шендерюк-Жидков отметил, что грузовой транспорт следует транзитом в Калининград через Литву с товарами, не подпадающими под санкции.Накануне Федеральная таможенная служба сообщила, что на российско-литовском участке границы в Калининградской области образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств по причине замедленной работы литовских таможенников. При этом официальных разъяснений от Вильнюса не поступало.В пятницу власти Калининградской области призвали Литву к здравому смыслу и предупредили об экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта пропуска "Кибартай" на границе с Россией. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, такие действия Вильнюса стали бы грубым нарушением транзитных обязательств.МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.
https://ria.ru/20231021/eksport-1904314016.html
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литва
россия
калининградская область
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литва, россия, калининградская область, александр шендерюк-жидков, вильнюс
Литва, Россия, Калининградская область, Александр Шендерюк-Жидков, Вильнюс
На российско-литовской границе скопилось порядка ста фур

Сенатор: на границе с Литвой, ужесточившей транзит, скопилось порядка ста фур

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На российско-литовской границе скопилось порядка ста фур, сообщил РИА Новости сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.
«

"Литва ввела усиленный контроль всех грузовых автомобилей, заходящих с территории Калининградской области. Это приводит к тому, что за сутки обрабатывается не более 60 автомобилей. В итоге на утро воскресенья в очереди уже порядка ста фур, и она постоянно увеличивается", — сказал собеседник агентства.

Шендерюк-Жидков отметил, что грузовой транспорт следует транзитом в Калининград через Литву с товарами, не подпадающими под санкции.
Накануне Федеральная таможенная служба сообщила, что на российско-литовском участке границы в Калининградской области образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств по причине замедленной работы литовских таможенников. При этом официальных разъяснений от Вильнюса не поступало.
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МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.
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ЛитваРоссияКалининградская областьАлександр Шендерюк-ЖидковВильнюс
 
 
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