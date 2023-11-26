https://ria.ru/20231126/gaz-1911918182.html
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай - РИА Новости, 26.11.2023
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" 25 ноября установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T12:08
2023-11-26T12:08
2023-11-26T12:08
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Газпром" 25 ноября установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания в Telegram-канале. "25 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", - говорится в сообщении "Газпрома". Предыдущий рекорд был установлен в четверг, 23 ноября, сообщала компания накануне. Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. "Газпром" в этом году уже не раз превышал суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу. Первые трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза - до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут - на 50 миллиардов кубометров в год - прорабатывается.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, дальний восток, монголия, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Дальний Восток, Монголия, Газпром, Сила Сибири — 2
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" 25 ноября обновил исторический рекорд поставок газа по "Силе Сибири"
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
"Газпром" 25 ноября установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания в Telegram-канале
.
«
"25 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", - говорится в сообщении "Газпрома".
Предыдущий рекорд был установлен в четверг, 23 ноября, сообщала компания накануне.
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. "Газпром" в этом году уже не раз превышал суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу.
Первые трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза - до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.
Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока
и через Монголию
. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут - на 50 миллиардов кубометров в год - прорабатывается.
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