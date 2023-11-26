https://ria.ru/20231126/gaz-1911878943.html

В Чехии заявили, что местные фирмы с октября начали получать газ из России

В Чехии заявили, что местные фирмы с октября начали получать газ из России - РИА Новости, 26.11.2023

В Чехии заявили, что местные фирмы с октября начали получать газ из России

Чехия не испытывает нужды в российском газе, но, несмотря на это, некоторые чешские фирмы с октября начали его получать, импорт из РФ за октябрь составил 1,2%... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T00:39

2023-11-26T00:39

2023-11-26T00:39

россия

чехия

норвегия

евросоюз

экономика

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ПРАГА, 26 ноя – РИА Новости. Чехия не испытывает нужды в российском газе, но, несмотря на это, некоторые чешские фирмы с октября начали его получать, импорт из РФ за октябрь составил 1,2% от общего объема поставок газа в республику за 2023 год, написал вечером в субботу в сети Х глава минпромторга Йозеф Сикела. "Мы не нуждаемся в поставках российского газа в Чехию и без проблем создали запасы на эту зиму без него. На этой неделе из ежемесячных данных ERU (Энергетического регуляторного управления) мы узнали, что, несмотря на это, с октября к нам некоторые торговые фирмы газ из России начали поставлять. В целом до конца октября газ из РФ составил 1,2% общих поставок за 2023 год", - написал Сикела. По словам министра, импорт российского газа в страны ЕС не подпадает под санкции, поскольку некоторые страны по-прежнему не могут без него обойтись. Однако он счел бы правильным, чтобы конечные потребители были информированы, что они берут газ от тех поставщиков, которые покупают российский газ. "Данная ситуация ничего не меняет в том, что мы определенно избавились от зависимости от российского газа. В свете последних событий нам необходимо подумать, не ввести ли ограничительные меры на национальном уровне или продолжать координировать наши действия в рамках всего ЕС", - добавил Сикела. Ранее Сикела сообщал, что с января 2023 года Чехия не получает газ из России. Ныне газ в республику поступает по трубопроводу из Норвегии, а также из США и ряда других стран посредством плавучего СПГ-терминала в Нидерландах. В четверг полугосударственный энергетический концерн ČEZ от имени Чехии подписал соглашение об аренде на 15 лет части мощностей в строящемся сухопутном СПГ-терминале под Гамбургом в Германии, который должен быть готов в 2027 году.

https://ria.ru/20230410/gaz-1864273473.html

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россия, чехия, норвегия, евросоюз, экономика