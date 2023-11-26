https://ria.ru/20231126/frantsiya-1911901736.html

Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка

Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка - РИА Новости, 26.11.2023

Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка

В городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка в результате поножовщины, сообщила радиостанция France Bleu. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T09:29

2023-11-26T09:29

2023-11-26T14:42

в мире

франция

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ПАРИЖ, 26 ноя — РИА Новости. В городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка в результате поножовщины, сообщила радиостанция France Bleu."Крайне правые активисты, <…> по оценкам, от 50 до 100 человек, <…> вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-сюр-Изер. Некоторые из них переворачивали мусорки и поджигали контейнеры", — говорится в публикации.Радиостанция уточнила, что полиция задержала 20 манифестантов, трое из них получили легкие травмы. Протестующие требовали правосудия для погибшего подростка. Они бросали в правоохранителей камни и петарды.В обеспечении порядка на шествии участвовали около 120 силовиков.

https://ria.ru/20231115/france-1909695520.html

франция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция