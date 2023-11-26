Рейтинг@Mail.ru
Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 26.11.2023 (обновлено: 14:42 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/frantsiya-1911901736.html
Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка
Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка - РИА Новости, 26.11.2023
Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка
В городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка в результате поножовщины, сообщила радиостанция France Bleu. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T09:29
2023-11-26T14:42
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911912740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3740c04ec3e4ee183243937ebc38173c.jpg
ПАРИЖ, 26 ноя — РИА Новости. В городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка в результате поножовщины, сообщила радиостанция France Bleu.&quot;Крайне правые активисты, &lt;…&gt; по оценкам, от 50 до 100 человек, &lt;…&gt; вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-сюр-Изер. Некоторые из них переворачивали мусорки и поджигали контейнеры&quot;, — говорится в публикации.Радиостанция уточнила, что полиция задержала 20 манифестантов, трое из них получили легкие травмы. Протестующие требовали правосудия для погибшего подростка. Они бросали в правоохранителей камни и петарды.В обеспечении порядка на шествии участвовали около 120 силовиков.
https://ria.ru/20231115/france-1909695520.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911912740_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_985a41eb8c5a9f2d37a8b1c9061f6eec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка

В городе Роман-cюр-Изер во Франции вспыхнули беспорядки после убийства подростка

© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLEЛюди под транспарантом "Томас в наших сердцах навсегда, мы любим тебя" в Роман-сюр-Изере
Люди под транспарантом Томас в наших сердцах навсегда, мы любим тебя в Роман-сюр-Изере - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLE
Люди под транспарантом "Томас в наших сердцах навсегда, мы любим тебя" в Роман-сюр-Изере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 ноя — РИА Новости. В городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка в результате поножовщины, сообщила радиостанция France Bleu.
«

"Крайне правые активисты, <…> по оценкам, от 50 до 100 человек, <…> вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-сюр-Изер. Некоторые из них переворачивали мусорки и поджигали контейнеры", — говорится в публикации.

По данным телеканала BFMTV, подросток погиб во время праздника, в ночь на 19 ноября, в коммуне Креполь департамента Дром на юго-востоке страны.

Радиостанция уточнила, что полиция задержала 20 манифестантов, трое из них получили легкие травмы. Протестующие требовали правосудия для погибшего подростка. Они бросали в правоохранителей камни и петарды.
В обеспечении порядка на шествии участвовали около 120 силовиков.
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Во Франции выпустили полицейского, застрелившего подростка в Нантере
15 ноября, 21:12
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала