Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка
В городе Роман-cюр-Изер во Франции вспыхнули беспорядки после убийства подростка
© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLEЛюди под транспарантом "Томас в наших сердцах навсегда, мы любим тебя" в Роман-сюр-Изере
Люди под транспарантом "Томас в наших сердцах навсегда, мы любим тебя" в Роман-сюр-Изере. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 ноя — РИА Новости. В городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка в результате поножовщины, сообщила радиостанция France Bleu.
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"Крайне правые активисты, <…> по оценкам, от 50 до 100 человек, <…> вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-сюр-Изер. Некоторые из них переворачивали мусорки и поджигали контейнеры", — говорится в публикации.
По данным телеканала BFMTV, подросток погиб во время праздника, в ночь на 19 ноября, в коммуне Креполь департамента Дром на юго-востоке страны.
Радиостанция уточнила, что полиция задержала 20 манифестантов, трое из них получили легкие травмы. Протестующие требовали правосудия для погибшего подростка. Они бросали в правоохранителей камни и петарды.
В обеспечении порядка на шествии участвовали около 120 силовиков.