https://ria.ru/20231126/finlyandiya-1911945581.html

Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть все КПП на границе с Россией

Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть все КПП на границе с Россией - РИА Новости, 26.11.2023

Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть все КПП на границе с Россией

Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией в случае продолжения неконтролируемого притока беженцев, заявил премьер-министр... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T16:04

2023-11-26T16:04

2023-11-26T16:29

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 ноя — РИА Новости. Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией в случае продолжения неконтролируемого притока беженцев, заявил премьер-министр республики Петтери Орпо в интервью радио Suomi."При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты, и сосредоточит прием запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы. Вы можете подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа или (морских. — Прим. ред.) портах, но не на восточной границе", — сказал глава правительства.По его словам, ситуация на границе с Россией беспокоит финнов."Я знаю, что людей беспокоит пограничная ситуация, но мы сейчас ищем решение этой проблемы", — добавил Орпо.С 18 ноября финские власти закрыли на четыре месяца четыре пункта пропуска из восьми: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Позднее Хельсинки принял решение о закрытии еще трех КПП на границе с Россией, кроме "Райя-Йоосеппи", до 23 декабря.В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы. Как подчеркивал замглавы МИД Александр Грушко, в таком случае Хельсинки нанесет ущерб собственным интересам.Российская сторона подчеркивала, что обвинения в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящее. В Москве обращали внимание, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали деструктивные действия США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.

https://ria.ru/20231125/finlyandiya-1911801815.html

https://ria.ru/20231125/bezhentsy-1911868548.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, финляндия, петтери орпо, хельсинки, дмитрий песков, александр грушко