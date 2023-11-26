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Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть все КПП на границе с Россией - РИА Новости, 26.11.2023
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16:04 26.11.2023 (обновлено: 16:29 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/finlyandiya-1911945581.html
Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть все КПП на границе с Россией
Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть все КПП на границе с Россией - РИА Новости, 26.11.2023
Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть все КПП на границе с Россией
Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией в случае продолжения неконтролируемого притока беженцев, заявил премьер-министр... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T16:04
2023-11-26T16:29
в мире
россия
финляндия
петтери орпо
хельсинки
дмитрий песков
александр грушко
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 ноя — РИА Новости. Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией в случае продолжения неконтролируемого притока беженцев, заявил премьер-министр республики Петтери Орпо в интервью радио Suomi.&quot;При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты, и сосредоточит прием запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы. Вы можете подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа или (морских. — Прим. ред.) портах, но не на восточной границе&quot;, — сказал глава правительства.По его словам, ситуация на границе с Россией беспокоит финнов."Я знаю, что людей беспокоит пограничная ситуация, но мы сейчас ищем решение этой проблемы", — добавил Орпо.С 18 ноября финские власти закрыли на четыре месяца четыре пункта пропуска из восьми: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Позднее Хельсинки принял решение о закрытии еще трех КПП на границе с Россией, кроме "Райя-Йоосеппи", до 23 декабря.В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы. Как подчеркивал замглавы МИД Александр Грушко, в таком случае Хельсинки нанесет ущерб собственным интересам.Российская сторона подчеркивала, что обвинения в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящее. В Москве обращали внимание, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали деструктивные действия США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.
https://ria.ru/20231125/finlyandiya-1911801815.html
https://ria.ru/20231125/bezhentsy-1911868548.html
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в мире, россия, финляндия, петтери орпо, хельсинки, дмитрий песков, александр грушко
В мире, Россия, Финляндия, Петтери Орпо, Хельсинки, Дмитрий Песков, Александр Грушко
Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть все КПП на границе с Россией

Премьер-министр Орпо: Финляндия готова закрыть все КПП на границе с РФ

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 ноя — РИА Новости. Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией в случае продолжения неконтролируемого притока беженцев, заявил премьер-министр республики Петтери Орпо в интервью радио Suomi.
«

"При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты, и сосредоточит прием запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы. Вы можете подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа или (морских. — Прим. ред.) портах, но не на восточной границе", — сказал глава правительства.

По его словам, ситуация на границе с Россией беспокоит финнов.
"Я знаю, что людей беспокоит пограничная ситуация, но мы сейчас ищем решение этой проблемы", — добавил Орпо.
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С 18 ноября финские власти закрыли на четыре месяца четыре пункта пропуска из восьми: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Позднее Хельсинки принял решение о закрытии еще трех КПП на границе с Россией, кроме "Райя-Йоосеппи", до 23 декабря.
В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы. Как подчеркивал замглавы МИД Александр Грушко, в таком случае Хельсинки нанесет ущерб собственным интересам.
Российская сторона подчеркивала, что обвинения в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящее. В Москве обращали внимание, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали деструктивные действия США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.
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В миреРоссияФинляндияПеттери ОрпоХельсинкиДмитрий ПесковАлександр Грушко
 
 
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