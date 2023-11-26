https://ria.ru/20231126/dtp-1911983452.html

В ДТП в Кировской области погибли женщина и двое детей

В ДТП в Кировской области погибли женщина и двое детей - РИА Новости, 26.11.2023

В ДТП в Кировской области погибли женщина и двое детей

Три человека - женщина и двое детей - погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Кировской области, сообщает МВД региона в... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T21:04

2023-11-26T21:04

2023-11-26T21:07

происшествия

авто

кировская область

слободской район

volkswagen group

volvo ab

volkswagen touareg

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Три человека - женщина и двое детей - погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Кировской области, сообщает МВД региона в телеграм-канале ведомства. ДТП произошло в воскресенье в 17.10 на 629 километре федеральной автодороги "Кострома -Шарья-Киров-Пермь" в Слободском районе. "Произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Volvo. В результате происшествия погибли три пассажира автомобиля Volkswagen Polo: женщина и двое несовершеннолетних. Водитель легкового автомобиля получил травмы", - говорится в сообщении.

кировская область

слободской район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, кировская область, слободской район, volkswagen group, volvo ab, volkswagen touareg