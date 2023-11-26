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В ДТП в Кировской области погибли женщина и двое детей - РИА Новости, 26.11.2023
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21:04 26.11.2023 (обновлено: 21:07 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/dtp-1911983452.html
В ДТП в Кировской области погибли женщина и двое детей
В ДТП в Кировской области погибли женщина и двое детей - РИА Новости, 26.11.2023
В ДТП в Кировской области погибли женщина и двое детей
Три человека - женщина и двое детей - погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Кировской области, сообщает МВД региона в... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T21:04
2023-11-26T21:07
происшествия
авто
кировская область
слободской район
volkswagen group
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Три человека - женщина и двое детей - погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Кировской области, сообщает МВД региона в телеграм-канале ведомства. ДТП произошло в воскресенье в 17.10 на 629 километре федеральной автодороги "Кострома -Шарья-Киров-Пермь" в Слободском районе. "Произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Volvo. В результате происшествия погибли три пассажира автомобиля Volkswagen Polo: женщина и двое несовершеннолетних. Водитель легкового автомобиля получил травмы", - говорится в сообщении.
кировская область
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происшествия, авто, кировская область, слободской район, volkswagen group, volvo ab, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Кировская область, Слободской район, Volkswagen Group, Volvo AB, Volkswagen Touareg
В ДТП в Кировской области погибли женщина и двое детей

Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Кировской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Три человека - женщина и двое детей - погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Кировской области, сообщает МВД региона в телеграм-канале ведомства.
ДТП произошло в воскресенье в 17.10 на 629 километре федеральной автодороги "Кострома -Шарья-Киров-Пермь" в Слободском районе.
«
"Произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Volvo. В результате происшествия погибли три пассажира автомобиля Volkswagen Polo: женщина и двое несовершеннолетних. Водитель легкового автомобиля получил травмы", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияАвтоКировская областьСлободской районVolkswagen GroupVolvo ABVolkswagen Touareg
 
 
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