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Два человека погибли в ДТП в Ингушетии - РИА Новости, 26.11.2023
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19:49 26.11.2023 (обновлено: 19:59 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/dtp-1911975702.html
Два человека погибли в ДТП в Ингушетии
Два человека погибли в ДТП в Ингушетии - РИА Новости, 26.11.2023
Два человека погибли в ДТП в Ингушетии
Два человека погибли, еще двое попали в больницу в Ингушетии в результате ДТП, которое устроил водитель без прав, сообщило региональное МВД в телеграм-канале... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T19:49
2023-11-26T19:59
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НАЛЬЧИК, 26 ноя – РИА Новости. Два человека погибли, еще двое попали в больницу в Ингушетии в результате ДТП, которое устроил водитель без прав, сообщило региональное МВД в телеграм-канале ведомства. "Примерно в 15.30 мск в воскресенье в Малгобеке на пересечении улиц Херсонской и Нурадилова, по предварительным данным, водитель автомобиля Лада-Гранта, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной BMW. В результате аварии водитель Гранты и пассажир BMW от полученных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что водитель иномарки и второй пассажир Гранты госпитализированы в реанимационное отделение Малгобекской больницы. "Установлено, что водитель Гранты не имел права управления транспортными средствами", - отмечает министерство. По факту аварии проводится проверка.
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происшествия, авто, малгобек, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Авто, Малгобек, BMW AG, BMW 1
Два человека погибли в ДТП в Ингушетии

Водитель без прав устроил ДТП в Ингушетии: два человека погибли, двое пострадали

© Фото : 06.mvd/TelegramПоследствия ДТП, где погибли два человека в Ингушетии. 26 ноября 2023
Последствия ДТП, где погибли два человека в Ингушетии. 26 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© Фото : 06.mvd/Telegram
Последствия ДТП, где погибли два человека в Ингушетии. 26 ноября 2023
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 26 ноя – РИА Новости. Два человека погибли, еще двое попали в больницу в Ингушетии в результате ДТП, которое устроил водитель без прав, сообщило региональное МВД в телеграм-канале ведомства.
«
"Примерно в 15.30 мск в воскресенье в Малгобеке на пересечении улиц Херсонской и Нурадилова, по предварительным данным, водитель автомобиля Лада-Гранта, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной BMW. В результате аварии водитель Гранты и пассажир BMW от полученных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель иномарки и второй пассажир Гранты госпитализированы в реанимационное отделение Малгобекской больницы.
«
"Установлено, что водитель Гранты не имел права управления транспортными средствами", - отмечает министерство.
По факту аварии проводится проверка.
 
ПроисшествияАвтоМалгобекBMW AGBMW 1
 
 
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