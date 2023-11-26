https://ria.ru/20231126/dtp-1911975702.html

Два человека погибли в ДТП в Ингушетии

Два человека погибли в ДТП в Ингушетии - РИА Новости, 26.11.2023

Два человека погибли в ДТП в Ингушетии

Два человека погибли, еще двое попали в больницу в Ингушетии в результате ДТП, которое устроил водитель без прав, сообщило региональное МВД в телеграм-канале... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T19:49

2023-11-26T19:49

2023-11-26T19:59

происшествия

авто

малгобек

bmw ag

bmw 1

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911976035_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_dbf6db6731b3e9906bf59b766f17805d.jpg

НАЛЬЧИК, 26 ноя – РИА Новости. Два человека погибли, еще двое попали в больницу в Ингушетии в результате ДТП, которое устроил водитель без прав, сообщило региональное МВД в телеграм-канале ведомства. "Примерно в 15.30 мск в воскресенье в Малгобеке на пересечении улиц Херсонской и Нурадилова, по предварительным данным, водитель автомобиля Лада-Гранта, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной BMW. В результате аварии водитель Гранты и пассажир BMW от полученных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что водитель иномарки и второй пассажир Гранты госпитализированы в реанимационное отделение Малгобекской больницы. "Установлено, что водитель Гранты не имел права управления транспортными средствами", - отмечает министерство. По факту аварии проводится проверка.

малгобек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, малгобек, bmw ag, bmw 1