https://ria.ru/20231126/dtp-1911975702.html
Два человека погибли в ДТП в Ингушетии
Два человека погибли в ДТП в Ингушетии - РИА Новости, 26.11.2023
Два человека погибли в ДТП в Ингушетии
Два человека погибли, еще двое попали в больницу в Ингушетии в результате ДТП, которое устроил водитель без прав, сообщило региональное МВД в телеграм-канале... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T19:49
2023-11-26T19:49
2023-11-26T19:59
происшествия
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малгобек
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НАЛЬЧИК, 26 ноя – РИА Новости. Два человека погибли, еще двое попали в больницу в Ингушетии в результате ДТП, которое устроил водитель без прав, сообщило региональное МВД в телеграм-канале ведомства. "Примерно в 15.30 мск в воскресенье в Малгобеке на пересечении улиц Херсонской и Нурадилова, по предварительным данным, водитель автомобиля Лада-Гранта, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной BMW. В результате аварии водитель Гранты и пассажир BMW от полученных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что водитель иномарки и второй пассажир Гранты госпитализированы в реанимационное отделение Малгобекской больницы. "Установлено, что водитель Гранты не имел права управления транспортными средствами", - отмечает министерство. По факту аварии проводится проверка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, малгобек, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Авто, Малгобек, BMW AG, BMW 1
Два человека погибли в ДТП в Ингушетии
Водитель без прав устроил ДТП в Ингушетии: два человека погибли, двое пострадали