https://ria.ru/20231126/dtp-1911913489.html
В ДТП на трассе в Кемеровской области погибли два человека
В ДТП на трассе в Кемеровской области погибли два человека - РИА Новости, 26.11.2023
В ДТП на трассе в Кемеровской области погибли два человека
Два человека погибли в аварии, произошедшей в Чебулинском округе Кемеровской области, движение в сторону Красноярска ограничено, сообщает пресс-служба ГУ МВД по РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T11:17
2023-11-26T11:17
2023-11-26T11:17
происшествия
кемеровская область
красноярск
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911913099_0:177:1024:753_1920x0_80_0_0_3f3fefe0cca81ab11fc94472665cfd8f.jpg
КЕМЕРОВО, 26 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в аварии, произошедшей в Чебулинском округе Кемеровской области, движение в сторону Красноярска ограничено, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 7.45 (03.45 мск) на 405-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Чебулинскому муниципальному округу. "Предварительно установлено, что водитель "Ауди 100" не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую водителю постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем "Скания", который двигался в попутном направлении и снизил скорость для объезда ранее съехавшего с обочины в кювет грузовика. В результате аварии водитель и пассажир легковой иномарки, личности которых сейчас устанавливаются, от полученных травм скончались на месте. Движение транспорта в направлении Красноярска ограничено", - сообщает ведомство. В данный момент сотрудники госавтоинпекции обеспечивают безопасность на участке автодороги, где произошло ДТП. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20231126/dtp-1911897708.html
кемеровская область
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911913099_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a719c2dfda635a11fca8f1d10cb0c7a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, красноярск, авто
Происшествия, Кемеровская область, Красноярск, Авто
В ДТП на трассе в Кемеровской области погибли два человека
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли 2 человека, движение на Красноярск ограничено
КЕМЕРОВО, 26 ноя - РИА Новости.
Два человека погибли в аварии, произошедшей в Чебулинском округе Кемеровской области, движение в сторону Красноярска ограничено, сообщает
пресс-служба ГУ МВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 7.45 (03.45 мск) на 405-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России
по Чебулинскому муниципальному округу.
"Предварительно установлено, что водитель "Ауди 100" не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую водителю постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем "Скания", который двигался в попутном направлении и снизил скорость для объезда ранее съехавшего с обочины в кювет грузовика. В результате аварии водитель и пассажир легковой иномарки, личности которых сейчас устанавливаются, от полученных травм скончались на месте. Движение транспорта в направлении Красноярска ограничено", - сообщает ведомство.
В данный момент сотрудники госавтоинпекции обеспечивают безопасность на участке автодороги, где произошло ДТП.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
При столкновении трех автомобилей в Алтайском крае погибли два человека