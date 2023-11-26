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В ДТП на трассе в Кемеровской области погибли два человека - РИА Новости, 26.11.2023
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11:17 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/dtp-1911913489.html
В ДТП на трассе в Кемеровской области погибли два человека
В ДТП на трассе в Кемеровской области погибли два человека - РИА Новости, 26.11.2023
В ДТП на трассе в Кемеровской области погибли два человека
Два человека погибли в аварии, произошедшей в Чебулинском округе Кемеровской области, движение в сторону Красноярска ограничено, сообщает пресс-служба ГУ МВД по РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T11:17
2023-11-26T11:17
происшествия
кемеровская область
красноярск
авто
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КЕМЕРОВО, 26 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в аварии, произошедшей в Чебулинском округе Кемеровской области, движение в сторону Красноярска ограничено, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 7.45 (03.45 мск) на 405-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Чебулинскому муниципальному округу. "Предварительно установлено, что водитель "Ауди 100" не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую водителю постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем "Скания", который двигался в попутном направлении и снизил скорость для объезда ранее съехавшего с обочины в кювет грузовика. В результате аварии водитель и пассажир легковой иномарки, личности которых сейчас устанавливаются, от полученных травм скончались на месте. Движение транспорта в направлении Красноярска ограничено", - сообщает ведомство. В данный момент сотрудники госавтоинпекции обеспечивают безопасность на участке автодороги, где произошло ДТП. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, кемеровская область, красноярск, авто
Происшествия, Кемеровская область, Красноярск, Авто
В ДТП на трассе в Кемеровской области погибли два человека

В ДТП на трассе в Кузбассе погибли 2 человека, движение на Красноярск ограничено

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramМесто ДТП в Кемеровской области, где погибли два человека
Место ДТП в Кемеровской области, где погибли два человека - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
Место ДТП в Кемеровской области, где погибли два человека
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КЕМЕРОВО, 26 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в аварии, произошедшей в Чебулинском округе Кемеровской области, движение в сторону Красноярска ограничено, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 7.45 (03.45 мск) на 405-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Чебулинскому муниципальному округу.
"Предварительно установлено, что водитель "Ауди 100" не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую водителю постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем "Скания", который двигался в попутном направлении и снизил скорость для объезда ранее съехавшего с обочины в кювет грузовика. В результате аварии водитель и пассажир легковой иномарки, личности которых сейчас устанавливаются, от полученных травм скончались на месте. Движение транспорта в направлении Красноярска ограничено", - сообщает ведомство.
В данный момент сотрудники госавтоинпекции обеспечивают безопасность на участке автодороги, где произошло ДТП.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Место происшествия, где произошло столкновение трех автомобилей на трассе в Алтайском крае. 26 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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ПроисшествияКемеровская областьКрасноярскАвто
 
 
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