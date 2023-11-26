https://ria.ru/20231126/dtp-1911913489.html

В ДТП на трассе в Кемеровской области погибли два человека

В ДТП на трассе в Кемеровской области погибли два человека - РИА Новости, 26.11.2023

В ДТП на трассе в Кемеровской области погибли два человека

Два человека погибли в аварии, произошедшей в Чебулинском округе Кемеровской области, движение в сторону Красноярска ограничено, сообщает пресс-служба ГУ МВД по РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T11:17

2023-11-26T11:17

2023-11-26T11:17

происшествия

кемеровская область

красноярск

авто

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КЕМЕРОВО, 26 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в аварии, произошедшей в Чебулинском округе Кемеровской области, движение в сторону Красноярска ограничено, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 7.45 (03.45 мск) на 405-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Чебулинскому муниципальному округу. "Предварительно установлено, что водитель "Ауди 100" не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую водителю постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем "Скания", который двигался в попутном направлении и снизил скорость для объезда ранее съехавшего с обочины в кювет грузовика. В результате аварии водитель и пассажир легковой иномарки, личности которых сейчас устанавливаются, от полученных травм скончались на месте. Движение транспорта в направлении Красноярска ограничено", - сообщает ведомство. В данный момент сотрудники госавтоинпекции обеспечивают безопасность на участке автодороги, где произошло ДТП. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20231126/dtp-1911897708.html

кемеровская область

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кемеровская область, красноярск, авто