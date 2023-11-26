https://ria.ru/20231126/dtp-1911897708.html

При столкновении трех автомобилей в Алтайском крае погибли два человека

При столкновении трех автомобилей в Алтайском крае погибли два человека - РИА Новости, 26.11.2023

При столкновении трех автомобилей в Алтайском крае погибли два человека

Столкновение трех автомобилей произошло на трассе в Алтайском крае, погибли водитель грузовика и газели, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T08:47

2023-11-26T08:47

2023-11-26T10:00

происшествия

авто

алтайский край

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БАРНАУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Столкновение трех автомобилей произошло на трассе в Алтайском крае, погибли водитель грузовика и газели, сообщает пресс-служба МВД по региону. "Сегодня в 09.40 (5.40 мск - ред) на 336-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в районе села Шубенка произошло ДТП - столкновение транспортных средств. Предварительно установлено, что водитель, мужчина, управляя автомобилем ГАЗ Next, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовым автомобилем под управлением неизвестного водителя (в настоящий момент личность водителя и марка устанавливаются) с последующим его возгоранием", - говорится в сообщении. После произошло столкновение автомобиля ГАЗ Next с автомобилем Skoda под управлением мужчины 1980 года рождения. "Погибших двое. Водитель в газели 1978 года рождения, водитель грузовика сгорел", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231125/voditel-1911850686.html

алтайский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, алтайский край