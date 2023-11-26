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При столкновении трех автомобилей в Алтайском крае погибли два человека - РИА Новости, 26.11.2023
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08:47 26.11.2023 (обновлено: 10:00 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/dtp-1911897708.html
При столкновении трех автомобилей в Алтайском крае погибли два человека
При столкновении трех автомобилей в Алтайском крае погибли два человека - РИА Новости, 26.11.2023
При столкновении трех автомобилей в Алтайском крае погибли два человека
Столкновение трех автомобилей произошло на трассе в Алтайском крае, погибли водитель грузовика и газели, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T08:47
2023-11-26T10:00
происшествия
авто
алтайский край
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БАРНАУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Столкновение трех автомобилей произошло на трассе в Алтайском крае, погибли водитель грузовика и газели, сообщает пресс-служба МВД по региону. "Сегодня в 09.40 (5.40 мск - ред) на 336-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в районе села Шубенка произошло ДТП - столкновение транспортных средств. Предварительно установлено, что водитель, мужчина, управляя автомобилем ГАЗ Next, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовым автомобилем под управлением неизвестного водителя (в настоящий момент личность водителя и марка устанавливаются) с последующим его возгоранием", - говорится в сообщении. После произошло столкновение автомобиля ГАЗ Next с автомобилем Skoda под управлением мужчины 1980 года рождения. "Погибших двое. Водитель в газели 1978 года рождения, водитель грузовика сгорел", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231125/voditel-1911850686.html
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происшествия, авто, алтайский край
Происшествия, Авто, Алтайский край
При столкновении трех автомобилей в Алтайском крае погибли два человека

При столкновении трех машин на трассе в Алтайском крае погибли два человека

© Фото : ГУ МВД по Алтайскому краюМесто происшествия, где произошло столкновение трех автомобилей на трассе в Алтайском крае. 26 ноября 2023
Место происшествия, где произошло столкновение трех автомобилей на трассе в Алтайском крае. 26 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© Фото : ГУ МВД по Алтайскому краю
Место происшествия, где произошло столкновение трех автомобилей на трассе в Алтайском крае. 26 ноября 2023
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БАРНАУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Столкновение трех автомобилей произошло на трассе в Алтайском крае, погибли водитель грузовика и газели, сообщает пресс-служба МВД по региону.
"Сегодня в 09.40 (5.40 мск - ред) на 336-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в районе села Шубенка произошло ДТП - столкновение транспортных средств. Предварительно установлено, что водитель, мужчина, управляя автомобилем ГАЗ Next, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовым автомобилем под управлением неизвестного водителя (в настоящий момент личность водителя и марка устанавливаются) с последующим его возгоранием", - говорится в сообщении.
После произошло столкновение автомобиля ГАЗ Next с автомобилем Skoda под управлением мужчины 1980 года рождения.
"Погибших двое. Водитель в газели 1978 года рождения, водитель грузовика сгорел", - добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияАвтоАлтайский край
 
 
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