https://ria.ru/20231126/dron-1911997586.html
В Смоленской области сбили украинский дрон
В Смоленской области сбили украинский дрон - РИА Новости, 27.11.2023
В Смоленской области сбили украинский дрон
Средства ПВО уничтожили в Смоленской области украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-26T23:53
2023-11-26T23:53
2023-11-27T00:31
смоленская область
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили в Смоленской области украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России."Двадцать шестого ноября около 23.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении.Чуть ранее украинский беспилотник нейтрализовали с помощью РЭБ над городом Ливны в Орловской области.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают силы ПВО. Так, в воскресенье киевский режим предпринял попытку массированной атаки при помощи дронов. Средства ПВО ликвидировали более 20 аппаратов над Брянской, Смоленской, Тульской, Московской, Калужской и Тверской областями.В Туле, в частности, обломки беспилотника врезались в многоэтажный жилой дом. Серьезных повреждений нет, пострадало остекление трех квартир. Один из жильцов получил легкое резаное ранение, ему оказали медицинскую помощь.
https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911949958.html
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смоленская область, россия
Смоленская область, Россия
В Смоленской области сбили украинский дрон
ПВО России сбила украинский дрон над Смоленской областью
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили в Смоленской области украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
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"Двадцать шестого ноября около 23.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении.
Чуть ранее украинский беспилотник нейтрализовали с помощью РЭБ над городом Ливны в Орловской области.
ВСУ
практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают силы ПВО. Так, в воскресенье киевский режим предпринял попытку массированной атаки при помощи дронов. Средства ПВО ликвидировали более 20 аппаратов над Брянской, Смоленской, Тульской, Московской, Калужской и Тверской областями.
В Туле, в частности, обломки беспилотника врезались в многоэтажный жилой дом. Серьезных повреждений нет, пострадало остекление трех квартир. Один из жильцов получил легкое резаное ранение, ему оказали медицинскую помощь.
В Тверской области обезвредили беспилотник