https://ria.ru/20231126/dron-1911995119.html
В Орловской области обезвредили украинский дрон
В Орловской области обезвредили украинский дрон - РИА Новости, 26.11.2023
В Орловской области обезвредили украинский дрон
Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали украинский беспилотник над городом Ливны в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T23:15
2023-11-26T23:15
2023-11-26T23:55
орловская область
ливны
андрей клычков
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали украинский беспилотник над городом Ливны в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков."Аппарат упал в промзоне города Ливны. Пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.Глава региона уточнил, что правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия в связи с инцидентом.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают силы ПВО. Так, ранее сегодня ВСУ предприняли попытку массированной атаки при помощи дронов. Средства ПВО ликвидировали более 20 аппаратов над Брянской, Смоленской, Тульской, Московской, Калужской и Тверской областями. В Туле, в частности, обломки беспилотника врезались в многоэтажный жилой дом. Серьезных повреждений нет, пострадало остекление трех квартир. Один из жильцов получил легкое резаное ранение, ему оказали медицинскую помощь.
https://ria.ru/20231114/pvo-1909283457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, ливны, андрей клычков, происшествия
Орловская область, Ливны, Андрей Клычков, Происшествия
В Орловской области обезвредили украинский дрон
Клычков: в промзоне города Ливны Орловской области обезвредили украинский дрон