https://ria.ru/20231126/doma-1911968290.html
В Евпатории дома на побережье подтапливает из-за шторма
В Евпатории дома на побережье подтапливает из-за шторма - РИА Новости, 26.11.2023
В Евпатории дома на побережье подтапливает из-за шторма
Дома у берега моря в крымской Евпатории подтапливает из-за шторма, идет эвакуация порядка 20 семей, сообщила РИА Новости глава администрации Евпатории Елена... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T18:50
2023-11-26T18:50
2023-11-26T19:41
евпатория
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911974311_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad7890ea61ccbd0740250b94cb0e5ad7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Дома у берега моря в крымской Евпатории подтапливает из-за шторма, идет эвакуация порядка 20 семей, сообщила РИА Новости глава администрации Евпатории Елена Демидова. "Заливает Симферопольскую (улицу у побережья), сейчас эвакуацию проводим. Домовладения залиты. Давно у нас такого ужаса не было... Те, кто к нам обратился за помощью – порядка 20 семей - уже будет эвакуировано. Там работают и Крымспас, и МЧС, и все бригады города. У нас несколько санаториев и пансионатов откликнулись, готовы людей принимать", - сказала Демидова. Ветер ураганной силы до 40 метров в секунду бушует на северо-западе Крыма - на полуострове Тарханкут и в поселке городского типа Черноморское, ветер достигает скорости 25-26 метров в секунду в Евпатории, Севастополе и поселках на западном берегу. В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения средиземноморского циклона.
https://ria.ru/20231126/udalenka-1911962419.html
евпатория
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911974311_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_644c05030ce7cf28c8b7c8bbbf334340.jpg
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории
2023-11-26T18:50
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Евпатория, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Евпатории дома на побережье подтапливает из-за шторма
В Евпатории дома на побережье подтапливает из-за шторма, людей эвакуируют