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В Евпатории дома на побережье подтапливает из-за шторма - РИА Новости, 26.11.2023
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18:50 26.11.2023 (обновлено: 19:41 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/doma-1911968290.html
В Евпатории дома на побережье подтапливает из-за шторма
В Евпатории дома на побережье подтапливает из-за шторма - РИА Новости, 26.11.2023
В Евпатории дома на побережье подтапливает из-за шторма
Дома у берега моря в крымской Евпатории подтапливает из-за шторма, идет эвакуация порядка 20 семей, сообщила РИА Новости глава администрации Евпатории Елена... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T18:50
2023-11-26T19:41
евпатория
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Дома у берега моря в крымской Евпатории подтапливает из-за шторма, идет эвакуация порядка 20 семей, сообщила РИА Новости глава администрации Евпатории Елена Демидова. "Заливает Симферопольскую (улицу у побережья), сейчас эвакуацию проводим. Домовладения залиты. Давно у нас такого ужаса не было... Те, кто к нам обратился за помощью – порядка 20 семей - уже будет эвакуировано. Там работают и Крымспас, и МЧС, и все бригады города. У нас несколько санаториев и пансионатов откликнулись, готовы людей принимать", - сказала Демидова. Ветер ураганной силы до 40 метров в секунду бушует на северо-западе Крыма - на полуострове Тарханкут и в поселке городского типа Черноморское, ветер достигает скорости 25-26 метров в секунду в Евпатории, Севастополе и поселках на западном берегу. В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения средиземноморского циклона.
https://ria.ru/20231126/udalenka-1911962419.html
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Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории
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евпатория, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Евпатория, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Евпатории дома на побережье подтапливает из-за шторма

В Евпатории дома на побережье подтапливает из-за шторма, людей эвакуируют

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Дома у берега моря в крымской Евпатории подтапливает из-за шторма, идет эвакуация порядка 20 семей, сообщила РИА Новости глава администрации Евпатории Елена Демидова.
«
"Заливает Симферопольскую (улицу у побережья), сейчас эвакуацию проводим. Домовладения залиты. Давно у нас такого ужаса не было... Те, кто к нам обратился за помощью – порядка 20 семей - уже будет эвакуировано. Там работают и Крымспас, и МЧС, и все бригады города. У нас несколько санаториев и пансионатов откликнулись, готовы людей принимать", - сказала Демидова.
Ветер ураганной силы до 40 метров в секунду бушует на северо-западе Крыма - на полуострове Тарханкут и в поселке городского типа Черноморское, ветер достигает скорости 25-26 метров в секунду в Евпатории, Севастополе и поселках на западном берегу. В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения средиземноморского циклона.
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ЕвпаторияСевастопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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