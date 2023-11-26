https://ria.ru/20231126/doma-1911968290.html

В Евпатории дома на побережье подтапливает из-за шторма

В Евпатории дома на побережье подтапливает из-за шторма - РИА Новости, 26.11.2023

В Евпатории дома на побережье подтапливает из-за шторма

Дома у берега моря в крымской Евпатории подтапливает из-за шторма, идет эвакуация порядка 20 семей, сообщила РИА Новости глава администрации Евпатории Елена... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T18:50

2023-11-26T18:50

2023-11-26T19:41

евпатория

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Дома у берега моря в крымской Евпатории подтапливает из-за шторма, идет эвакуация порядка 20 семей, сообщила РИА Новости глава администрации Евпатории Елена Демидова. "Заливает Симферопольскую (улицу у побережья), сейчас эвакуацию проводим. Домовладения залиты. Давно у нас такого ужаса не было... Те, кто к нам обратился за помощью – порядка 20 семей - уже будет эвакуировано. Там работают и Крымспас, и МЧС, и все бригады города. У нас несколько санаториев и пансионатов откликнулись, готовы людей принимать", - сказала Демидова. Ветер ураганной силы до 40 метров в секунду бушует на северо-западе Крыма - на полуострове Тарханкут и в поселке городского типа Черноморское, ветер достигает скорости 25-26 метров в секунду в Евпатории, Севастополе и поселках на западном берегу. В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения средиземноморского циклона.

https://ria.ru/20231126/udalenka-1911962419.html

евпатория

севастополь

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Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории Эвакуация жителей из подтопленных домов в Евпатории 2023-11-26T18:50 true PT0M06S

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евпатория, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)