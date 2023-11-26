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Пушилин рассказал о ситуации с электроснабжением ДНР после атаки ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023
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15:58 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/dnr-1911944752.html
Пушилин рассказал о ситуации с электроснабжением ДНР после атаки ВСУ
Пушилин рассказал о ситуации с электроснабжением ДНР после атаки ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023
Пушилин рассказал о ситуации с электроснабжением ДНР после атаки ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что большая часть абонентов в ДНР подключена к энергосистеме, ситуация находится под контролем. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T15:58
2023-11-26T15:58
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
денис пушилин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что большая часть абонентов в ДНР подключена к энергосистеме, ситуация находится под контролем. Ранее Пушилин сообщал, что в воскресенье ночью противник попытался нанести урон энергосистеме ДНР, часть территории республики обесточена. Он отметил, что без света остались часть городов и районов Республики. В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады. На данный момент удалось восстановить электроснабжение в ряде населенных пунктов, работы продолжаются. "На сегодняшний момент в результате штабной работы правительства, благодаря самоотверженной работе энергетиков, большая часть абонентов уже подключена... Сейчас остаются отдельные локации в отдельных населенных пунктах, где работа еще продолжается... Поэтому можно говорить, что ситуация под контролем", - написал он. Глава ДНР подчеркнул, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Ясиноватой. Там противник проводит регулярные обстрелы, не допуская ремонтные бригады.
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о ситуации с электроснабжением ДНР после атаки ВСУ

Большая часть абонентов в ДНР подключена к энергосистеме после атаки ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что большая часть абонентов в ДНР подключена к энергосистеме, ситуация находится под контролем.
Ранее Пушилин сообщал, что в воскресенье ночью противник попытался нанести урон энергосистеме ДНР, часть территории республики обесточена. Он отметил, что без света остались часть городов и районов Республики. В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады. На данный момент удалось восстановить электроснабжение в ряде населенных пунктов, работы продолжаются.
"На сегодняшний момент в результате штабной работы правительства, благодаря самоотверженной работе энергетиков, большая часть абонентов уже подключена... Сейчас остаются отдельные локации в отдельных населенных пунктах, где работа еще продолжается... Поэтому можно говорить, что ситуация под контролем", - написал он.
Глава ДНР подчеркнул, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Ясиноватой. Там противник проводит регулярные обстрелы, не допуская ремонтные бригады.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяДенис Пушилин
 
 
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