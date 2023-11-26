https://ria.ru/20231126/dnr-1911944752.html

Пушилин рассказал о ситуации с электроснабжением ДНР после атаки ВСУ

Пушилин рассказал о ситуации с электроснабжением ДНР после атаки ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023

Пушилин рассказал о ситуации с электроснабжением ДНР после атаки ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что большая часть абонентов в ДНР подключена к энергосистеме, ситуация находится под контролем. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T15:58

2023-11-26T15:58

2023-11-26T15:58

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

денис пушилин

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что большая часть абонентов в ДНР подключена к энергосистеме, ситуация находится под контролем. Ранее Пушилин сообщал, что в воскресенье ночью противник попытался нанести урон энергосистеме ДНР, часть территории республики обесточена. Он отметил, что без света остались часть городов и районов Республики. В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады. На данный момент удалось восстановить электроснабжение в ряде населенных пунктов, работы продолжаются. "На сегодняшний момент в результате штабной работы правительства, благодаря самоотверженной работе энергетиков, большая часть абонентов уже подключена... Сейчас остаются отдельные локации в отдельных населенных пунктах, где работа еще продолжается... Поэтому можно говорить, что ситуация под контролем", - написал он. Глава ДНР подчеркнул, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Ясиноватой. Там противник проводит регулярные обстрелы, не допуская ремонтные бригады.

https://ria.ru/20231124/mina-1911669163.html

донецкая народная республика

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, денис пушилин