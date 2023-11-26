https://ria.ru/20231126/dnr-1911899457.html
Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ
Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023
Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ
Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T09:05
2023-11-26T09:05
2023-11-26T10:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
донецк
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580175_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_dd0c482b4842139e7b53c629744dd01a.jpg
ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена", — написал руководитель региона.Глава ДНР уточнил, что без света остались часть городов и районов республики, не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады.Сейчас удалось восстановить электроснабжение в нескольких населенных пунктах, работы продолжаются, добавил Пушилин.Накануне украинские военные атаковали Петровский и Кировский районы Донецка, сбросив с БПЛА снаряды, известно о двух пострадавших.
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580175_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_ddd1238b3020f34110e14bc8562796ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, донецк, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецк, Денис Пушилин
Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ
Глава ДНР Пушилин: часть территории республики обесточена из-за удара ВСУ