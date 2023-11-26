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Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 26.11.2023 (обновлено: 10:21 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/dnr-1911899457.html
Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ
Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023
Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ
Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T09:05
2023-11-26T10:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
донецк
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.&quot;Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена&quot;, — написал руководитель региона.Глава ДНР уточнил, что без света остались часть городов и районов республики, не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады.Сейчас удалось восстановить электроснабжение в нескольких населенных пунктах, работы продолжаются, добавил Пушилин.Накануне украинские военные атаковали Петровский и Кировский районы Донецка, сбросив с БПЛА снаряды, известно о двух пострадавших.
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, донецк, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецк, Денис Пушилин
Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ

Глава ДНР Пушилин: часть территории республики обесточена из-за удара ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
«

"Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена", — написал руководитель региона.

Глава ДНР уточнил, что без света остались часть городов и районов республики, не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады.
Сейчас удалось восстановить электроснабжение в нескольких населенных пунктах, работы продолжаются, добавил Пушилин.
Накануне украинские военные атаковали Петровский и Кировский районы Донецка, сбросив с БПЛА снаряды, известно о двух пострадавших.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияДонецкДенис Пушилин
 
 
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