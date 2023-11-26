https://ria.ru/20231126/dnr-1911899457.html

Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ

Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023

Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ

Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T09:05

2023-11-26T09:05

2023-11-26T10:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

донецк

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580175_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_dd0c482b4842139e7b53c629744dd01a.jpg

ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена", — написал руководитель региона.Глава ДНР уточнил, что без света остались часть городов и районов республики, не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады.Сейчас удалось восстановить электроснабжение в нескольких населенных пунктах, работы продолжаются, добавил Пушилин.Накануне украинские военные атаковали Петровский и Кировский районы Донецка, сбросив с БПЛА снаряды, известно о двух пострадавших.

https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, донецк, денис пушилин