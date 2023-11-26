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"Просыпайтесь": во Франции сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 26.11.2023
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08:56 26.11.2023 (обновлено: 15:06 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/dialog-1911898520.html
"Просыпайтесь": во Франции сделали неожиданное заявление о России
"Просыпайтесь": во Франции сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 26.11.2023
"Просыпайтесь": во Франции сделали неожиданное заявление о России
Запад должен перестать идти на поводу у НАТО и начать восстанавливать отношения с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T08:56
2023-11-26T15:06
в мире
россия
сша
германия
флориан филиппо
владимир путин
николай патрушев
нато
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Запад должен перестать идти на поводу у НАТО и начать восстанавливать отношения с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Давайте не будем теми, кто верит басням НАТО, и уже наконец-то проснемся! Давайте вести диалог с Россией, давайте забудем о (президенте Украины Владимире. — Прим. ред.) Зеленском и поможем миру восторжествовать!" — предложил он.Кроме того, добавил политик, США и Германия хотят вернуться на российские рынки как можно скорее.На этот неделе газета Bild сообщила со ссылкой на неназванного чиновника, что Вашингтон и Берлин намерены подтолкнуть Украину начать переговоры с Россией. Как уточнил собеседник издания, в случае неудачи у этих стран есть некий план Б, который должен привести к схожим результатам. Речь идет о "Минских соглашениях без соглашения": они предполагают замораживание конфликта с установившейся квази-границей, при этом стороны не будут подписывать какой-либо договор.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Владимира Путина, Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.Как указывал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, Украина была готова заключить мир с Россией, давала письменные предложения и Москва их одобрила, но под нажимом США киевские власти пошли на попятную.
https://ria.ru/20231125/zelenskiy-1911804277.html
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в мире, россия, сша, германия, флориан филиппо, владимир путин, николай патрушев, нато, bild, украина
В мире, Россия, США, Германия, Флориан Филиппо, Владимир Путин, Николай Патрушев, НАТО, Bild, Украина
"Просыпайтесь": во Франции сделали неожиданное заявление о России

Политик Филиппо призвал забыть о Зеленском и начать диалог с Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец
Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Запад должен перестать идти на поводу у НАТО и начать восстанавливать отношения с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Давайте не будем теми, кто верит басням НАТО, и уже наконец-то проснемся! Давайте вести диалог с Россией, давайте забудем о (президенте Украины Владимире. — Прим. ред.) Зеленском и поможем миру восторжествовать!" — предложил он.
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25 ноября, 13:26
Кроме того, добавил политик, США и Германия хотят вернуться на российские рынки как можно скорее.
На этот неделе газета Bild сообщила со ссылкой на неназванного чиновника, что Вашингтон и Берлин намерены подтолкнуть Украину начать переговоры с Россией. Как уточнил собеседник издания, в случае неудачи у этих стран есть некий план Б, который должен привести к схожим результатам. Речь идет о "Минских соглашениях без соглашения": они предполагают замораживание конфликта с установившейся квази-границей, при этом стороны не будут подписывать какой-либо договор.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Владимира Путина, Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.
Как указывал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, Украина была готова заключить мир с Россией, давала письменные предложения и Москва их одобрила, но под нажимом США киевские власти пошли на попятную.
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В миреРоссияСШАГерманияФлориан ФилиппоВладимир ПутинНиколай ПатрушевНАТОBildУкраина
 
 
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