https://ria.ru/20231126/devochka-1911977325.html

ХАМАС освободило четырехлетнюю американскую заложницу, пишут СМИ

ХАМАС освободило четырехлетнюю американскую заложницу, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2023

ХАМАС освободило четырехлетнюю американскую заложницу, пишут СМИ

Палестинское движение ХАМАС освободило первого американского гражданина в рамках сделки с Израилем о временном прекращении боевых действий, им стала... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T20:08

2023-11-26T20:08

2023-11-26T20:08

в мире

израиль

сша

катар

красный крест

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободило первого американского гражданина в рамках сделки с Израилем о временном прекращении боевых действий, им стала четырехлетняя девочка, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "Эбигейл Эдан, четырехлетняя американо-израильская гражданка, захваченная ХАМАС 7 октября, находится у представителей Красного Креста", - говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленного представителя США. Таким образом, Эдан стала первой американкой, которую движение ХАМАС освободило в рамках сделки с Израилем и одной из 17 человек, которые были освобождены в воскресенье. В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.

https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911921715.html

израиль

сша

катар

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, катар, красный крест, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году