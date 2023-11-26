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ХАМАС освободило четырехлетнюю американскую заложницу, пишут СМИ
ХАМАС освободило четырехлетнюю американскую заложницу, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2023
ХАМАС освободило четырехлетнюю американскую заложницу, пишут СМИ
Палестинское движение ХАМАС освободило первого американского гражданина в рамках сделки с Израилем о временном прекращении боевых действий, им стала... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T20:08
2023-11-26T20:08
2023-11-26T20:08
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободило первого американского гражданина в рамках сделки с Израилем о временном прекращении боевых действий, им стала четырехлетняя девочка, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "Эбигейл Эдан, четырехлетняя американо-израильская гражданка, захваченная ХАМАС 7 октября, находится у представителей Красного Креста", - говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленного представителя США. Таким образом, Эдан стала первой американкой, которую движение ХАМАС освободило в рамках сделки с Израилем и одной из 17 человек, которые были освобождены в воскресенье. В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, катар, красный крест, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Катар, Красный Крест, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС освободило четырехлетнюю американскую заложницу, пишут СМИ
CNN: ХАМАС освободило первого американского заложника — четырехлетнюю девочку