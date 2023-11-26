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ХАМАС освободило четырехлетнюю американскую заложницу, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2023
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20:08 26.11.2023
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ХАМАС освободило четырехлетнюю американскую заложницу, пишут СМИ
ХАМАС освободило четырехлетнюю американскую заложницу, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2023
ХАМАС освободило четырехлетнюю американскую заложницу, пишут СМИ
Палестинское движение ХАМАС освободило первого американского гражданина в рамках сделки с Израилем о временном прекращении боевых действий, им стала... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T20:08
2023-11-26T20:08
в мире
израиль
сша
катар
красный крест
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободило первого американского гражданина в рамках сделки с Израилем о временном прекращении боевых действий, им стала четырехлетняя девочка, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "Эбигейл Эдан, четырехлетняя американо-израильская гражданка, захваченная ХАМАС 7 октября, находится у представителей Красного Креста", - говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленного представителя США. Таким образом, Эдан стала первой американкой, которую движение ХАМАС освободило в рамках сделки с Израилем и одной из 17 человек, которые были освобождены в воскресенье. В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
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израиль
сша
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в мире, израиль, сша, катар, красный крест, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Катар, Красный Крест, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС освободило четырехлетнюю американскую заложницу, пишут СМИ

CNN: ХАМАС освободило первого американского заложника — четырехлетнюю девочку

© AP Photo / Ohad ZwigenbergЗаложники, освобожденные движением ХАМАС
Заложники, освобожденные движением ХАМАС - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Заложники, освобожденные движением ХАМАС. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободило первого американского гражданина в рамках сделки с Израилем о временном прекращении боевых действий, им стала четырехлетняя девочка, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
«
"Эбигейл Эдан, четырехлетняя американо-израильская гражданка, захваченная ХАМАС 7 октября, находится у представителей Красного Креста", - говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленного представителя США.
Таким образом, Эдан стала первой американкой, которую движение ХАМАС освободило в рамках сделки с Израилем и одной из 17 человек, которые были освобождены в воскресенье.
В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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Вчера, 12:55
 
В миреИзраильСШАКатарКрасный КрестХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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