https://ria.ru/20231126/deti-1911880812.html

Прибывших в Дагестан палестинских детей устроят в школу и детсад

Прибывших в Дагестан палестинских детей устроят в школу и детсад - РИА Новости, 26.11.2023

Прибывших в Дагестан палестинских детей устроят в школу и детсад

Дагестан ожидает прибытия более 30 детей, эвакуированных из Палестины, в республике и обеспечат школьным и дошкольным образованием, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T01:04

2023-11-26T01:04

2023-11-26T01:04

в мире

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МАХАЧКАЛА, 26 ноя - РИА Новости. Дагестан ожидает прибытия более 30 детей, эвакуированных из Палестины, в республике и обеспечат школьным и дошкольным образованием, сообщил журналистам глава минобрнауки республики Яхья Бучаев. В субботу в Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины в составе около 50 человек, в том числе порядка 20 детей. Их разместили на базе отдыха. На организацию временного размещения и питания беженцев из резервного фонда правительства республики выделено 8,2 миллиона рублей. "Запланировано обучение детей в Гамияхской средней общеобразовательной школе. Прекрасная новая школа, всеми условиями располагающая… Все условия будут созданы, будет обучение русскому языку, доставка будет школьными автобусами осуществляться… На сегодняшний день мы располагаем списками 28 детей школьного возраста, есть еще порядка пяти детей дошкольного возраста – это с учетом прибывающих в следующие дни", – сказал министр. По его словам, детей дошкольного возраста устроят в детский сад в селе Гамиях, "если родители изъявят такое желание". Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что языкового барьера с прибывшей группой нет, поскольку среди них есть люди, "которые прекрасно разговаривают на русском языке". А детей, которые не владеют русским, в школе будут обучать на арабском языке, для этого министерство образования республики уже подготовило учителей. Вторая группа эвакуированных из Палестины прибудет в Дагестан в воскресенье.

https://ria.ru/20231125/gaza-1911817367.html

https://ria.ru/20231119/evakuatsiya-1910353852.html

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в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году