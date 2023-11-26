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Катар заявил о намерении участвовать в будущем Палестины - РИА Новости, 26.11.2023
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22:20 26.11.2023 (обновлено: 22:21 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/buduschee-1911991349.html
Катар заявил о намерении участвовать в будущем Палестины
Катар заявил о намерении участвовать в будущем Палестины - РИА Новости, 26.11.2023
Катар заявил о намерении участвовать в будущем Палестины
Катар намерен играть роль в будущем Палестины, включая необходимость создания палестинского государства, заявил премьер-министр Катара, министр иностранных дел... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T22:20
2023-11-26T22:21
в мире
израиль
катар
палестина
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Катар намерен играть роль в будущем Палестины, включая необходимость создания палестинского государства, заявил премьер-министр Катара, министр иностранных дел страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. "Ради поддержки палестинского народа, определенно, мы продолжим это делать", - сообщил он в интервью телеканалу CBS на вопрос о том, будет ли Катар играть роль в будущем Палестины. Премьер-министр Катара отметил, что согласно позиции Дохи, единственным способом не допустить повторения нынешней эскалации палестино-израильского конфликта является "решение предоставить палестинцам политический горизонт для государства" с тем, чтобы Палестина и Западный берег были единой страной под одним руководством, которое будет выбирать их же народ. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231125/soglashenie-1911875923.html
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в мире, израиль, катар, палестина, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Палестина, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Катар заявил о намерении участвовать в будущем Палестины

Премьер Катара: страна намерена участвовать в будущем Палестины ради ее жителей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани
Министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Катар намерен играть роль в будущем Палестины, включая необходимость создания палестинского государства, заявил премьер-министр Катара, министр иностранных дел страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
«
"Ради поддержки палестинского народа, определенно, мы продолжим это делать", - сообщил он в интервью телеканалу CBS на вопрос о том, будет ли Катар играть роль в будущем Палестины.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Эмир Катара обсудил с Байденом соглашение о мире между Израилем и ХАМАС
25 ноября, 23:38
Премьер-министр Катара отметил, что согласно позиции Дохи, единственным способом не допустить повторения нынешней эскалации палестино-израильского конфликта является "решение предоставить палестинцам политический горизонт для государства" с тем, чтобы Палестина и Западный берег были единой страной под одним руководством, которое будет выбирать их же народ.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
ХАМАС призвало продлить перемирие
Вчера, 21:54
 
В миреИзраильКатарПалестинаВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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