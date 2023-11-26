https://ria.ru/20231126/brechalov-1911909249.html

Бречалов презентовал туристический проект "Зима в Удмуртии"

Бречалов презентовал туристический проект "Зима в Удмуртии" - РИА Новости, 26.11.2023

Бречалов презентовал туристический проект "Зима в Удмуртии"

Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал туристический семейный проект "Зима в Удмуртии", теперь узнать всё о зимнем отдыхе в республике можно будет на... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T10:38

2023-11-26T10:38

2023-11-26T10:38

удмуртская республика

воткинск

удмуртская республика (удмуртия)

воткинский район

александр бречалов

вциом

туризм

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УФА, 26 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал туристический семейный проект "Зима в Удмуртии", теперь узнать всё о зимнем отдыхе в республике можно будет на одной площадке, сообщили в пресс-службе руководителя региона. По данным пресс-службы, 25 ноября состоялась презентация проекта "Зима в Удмуртии". Глава региона Александр Бречалов рассказал гостям республики, представителям деловых сообществ, в том числе "Опоры России", потенциальным инвесторам, о развитии туризма в регионе. Если в 2022 году республику посетили 877 тысяч человек, то за полгода 2023 - уже 623 тысячи человек. Удмуртия стала регионом, где успешно ведется развитие туристической инфраструктуры по нацпроекту: в построенных модульных отелях загрузка достигает 100%. Губернатор пригласил участников презентации на выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где республика представляет свой стенд "Мы из Удмуртии!", а 5 декабря состоится День Удмуртской Республики. Руководитель агентства по туризму УР Юлия Бадаш презентовала возможности семейного, а также событийного туризма в регионе, пригласив гостей на фестивали и праздники, включенные в событийный календарь 2024 года, отметили в пресс-службе. "На туристическом портале региона visitudmurtia.org запускается проект "Зима в Удмуртии", где жители и гости региона смогут увидеть, какие туристические объекты открыты зимой для посещения всей семьей, где предлагают специальные зимние программы, сезонные меню и акции, подобрать место отдыха в зависимости от запроса на спортивный, этно- или событийный туризм. Информированность о туристических продуктах повышается в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России", - говорится в сообщении. Чтобы жители и гости региона могли заранее представить, что их ждет на туристическом объекте, вкладка проекта "Зимы в Удмуртии" будет богато проиллюстрирована. Потребность региона в подобной площадке связана с растущей популярностью самостоятельного туризма (по статистике ВЦИОМ, до 49% российских туристов в 2023 году - самостоятельные автотуристы, путешествующие в одиночку, компаниями или семьей). В настоящий момент в проект включены порядка 30 туристических объектов в городах и районах Удмуртии, добавили в пресс-службе. "Здесь есть туробъекты, которые становятся центрами притяжения именно в зимний период. Например, "Деревня Хаски", где с установлением снежного покрова до весны действует туристическая программа катания в санях на ездовых собаках, которая интересна и для организованного детского туризма, и для самостоятельного семейного. Или база отдыха Biathlon Village, где не только созданы лыжные трассы, но и по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" построен глэмпинг из модульных домиков. Туристы могут приехать сюда на целый уик-энд или новогодние каникулы и отдохнуть в спортивном стиле с новым качеством туристической услуги, когда от места ночевки до лыжни не нужно добираться на транспорте. Или самые большие в республике благоустроенные катки", - рассказали в пресс-службе. Также проект "Зима в Удмуртии" будет содержать информацию о туристических центрах, музеях под открытым небом и парках с насыщенной событийной программой в разных уголках Удмуртии - турцентре "Варяжская дружина" в Воткинском районе, этнопарке "ДондыДор" в Глазовском районе, архитектурно-этнографическом музее-заповеднике "Лудорвай" в Завьяловском районе, информируют власти региона. "Но слоган проекта не случайно звучит "Зимой как летом". Больше всего объектов, включенных в проект – туристические точки всероссийского и межрегионального значения, такие как музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске, Государственный зоопарк Удмуртии, "Резиденция Бабы Яги" в Граховском районе. Проект напоминает, что в большинстве локаций, куда основной поток туристов устремляется в теплое время года, есть насыщенные, способные привлечь гостей со всей республики и других регионов, зимние программы",- говорится в релизе. Так, в "Резиденции Бабы Яги" гостей ждут с 15 декабря по 14 января на специальные представления с участием самой хозяйки избушки на курьих ножках и ее волшебных помощников. В Воткинске проходит "Новый год с Чайковским". Сарапульский музей-заповедник разработал масштабный, на полтора месяца (с 15 декабря по 31 января), интерактивный гастрофестиваль "В новый год с пряничным настроением", сообщает пресс-служба. "В Событийном календаре Удмуртии три больших зимних события. Это семейный фестиваль "Сказочные гости на родине Тол Бабая", гастрофестиваль "Всемирный день пельменя" и Лыжный марафон имени Г. А. Кулаковой. Но ими потенциал зимнего туризма в Удмуртии не исчерпывается. Нам есть чем привлекать и внутренних, и въездных туристов каждую зимнюю неделю. Проект "Зима в Удмуртии" поможет людям сориентироваться в событиях и туристических объектах, спланировать отдых в нашей республике не только в новогодние каникулы, но в любой отрезок времени с декабря по март, узнать больше о специальных зимних проектах на популярных туристических объектах", - приводятся в сообщении слова руководителя агентства по туризму Удмурии Юлии Бадаш. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231123/vospitanie-1911435611.html

https://ria.ru/20231117/udmurtiya-1910035084.html

https://ria.ru/20231108/udmurtiya-1908154389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воткинск, удмуртская республика (удмуртия), воткинский район, александр бречалов, вциом, туризм