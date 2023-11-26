Рейтинг@Mail.ru
Бречалов презентовал туристический проект "Зима в Удмуртии" - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
10:38 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/brechalov-1911909249.html
Бречалов презентовал туристический проект "Зима в Удмуртии"
Бречалов презентовал туристический проект "Зима в Удмуртии" - РИА Новости, 26.11.2023
Бречалов презентовал туристический проект "Зима в Удмуртии"
Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал туристический семейный проект "Зима в Удмуртии", теперь узнать всё о зимнем отдыхе в республике можно будет на... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T10:38
2023-11-26T10:38
удмуртская республика
воткинск
удмуртская республика (удмуртия)
воткинский район
александр бречалов
вциом
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg
УФА, 26 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал туристический семейный проект "Зима в Удмуртии", теперь узнать всё о зимнем отдыхе в республике можно будет на одной площадке, сообщили в пресс-службе руководителя региона. По данным пресс-службы, 25 ноября состоялась презентация проекта "Зима в Удмуртии". Глава региона Александр Бречалов рассказал гостям республики, представителям деловых сообществ, в том числе "Опоры России", потенциальным инвесторам, о развитии туризма в регионе. Если в 2022 году республику посетили 877 тысяч человек, то за полгода 2023 - уже 623 тысячи человек. Удмуртия стала регионом, где успешно ведется развитие туристической инфраструктуры по нацпроекту: в построенных модульных отелях загрузка достигает 100%. Губернатор пригласил участников презентации на выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где республика представляет свой стенд "Мы из Удмуртии!", а 5 декабря состоится День Удмуртской Республики. Руководитель агентства по туризму УР Юлия Бадаш презентовала возможности семейного, а также событийного туризма в регионе, пригласив гостей на фестивали и праздники, включенные в событийный календарь 2024 года, отметили в пресс-службе. "На туристическом портале региона visitudmurtia.org запускается проект "Зима в Удмуртии", где жители и гости региона смогут увидеть, какие туристические объекты открыты зимой для посещения всей семьей, где предлагают специальные зимние программы, сезонные меню и акции, подобрать место отдыха в зависимости от запроса на спортивный, этно- или событийный туризм. Информированность о туристических продуктах повышается в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России", - говорится в сообщении. Чтобы жители и гости региона могли заранее представить, что их ждет на туристическом объекте, вкладка проекта "Зимы в Удмуртии" будет богато проиллюстрирована. Потребность региона в подобной площадке связана с растущей популярностью самостоятельного туризма (по статистике ВЦИОМ, до 49% российских туристов в 2023 году - самостоятельные автотуристы, путешествующие в одиночку, компаниями или семьей). В настоящий момент в проект включены порядка 30 туристических объектов в городах и районах Удмуртии, добавили в пресс-службе. "Здесь есть туробъекты, которые становятся центрами притяжения именно в зимний период. Например, "Деревня Хаски", где с установлением снежного покрова до весны действует туристическая программа катания в санях на ездовых собаках, которая интересна и для организованного детского туризма, и для самостоятельного семейного. Или база отдыха Biathlon Village, где не только созданы лыжные трассы, но и по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" построен глэмпинг из модульных домиков. Туристы могут приехать сюда на целый уик-энд или новогодние каникулы и отдохнуть в спортивном стиле с новым качеством туристической услуги, когда от места ночевки до лыжни не нужно добираться на транспорте. Или самые большие в республике благоустроенные катки", - рассказали в пресс-службе. Также проект "Зима в Удмуртии" будет содержать информацию о туристических центрах, музеях под открытым небом и парках с насыщенной событийной программой в разных уголках Удмуртии - турцентре "Варяжская дружина" в Воткинском районе, этнопарке "ДондыДор" в Глазовском районе, архитектурно-этнографическом музее-заповеднике "Лудорвай" в Завьяловском районе, информируют власти региона. "Но слоган проекта не случайно звучит "Зимой как летом". Больше всего объектов, включенных в проект – туристические точки всероссийского и межрегионального значения, такие как музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске, Государственный зоопарк Удмуртии, "Резиденция Бабы Яги" в Граховском районе. Проект напоминает, что в большинстве локаций, куда основной поток туристов устремляется в теплое время года, есть насыщенные, способные привлечь гостей со всей республики и других регионов, зимние программы",- говорится в релизе. Так, в "Резиденции Бабы Яги" гостей ждут с 15 декабря по 14 января на специальные представления с участием самой хозяйки избушки на курьих ножках и ее волшебных помощников. В Воткинске проходит "Новый год с Чайковским". Сарапульский музей-заповедник разработал масштабный, на полтора месяца (с 15 декабря по 31 января), интерактивный гастрофестиваль "В новый год с пряничным настроением", сообщает пресс-служба. "В Событийном календаре Удмуртии три больших зимних события. Это семейный фестиваль "Сказочные гости на родине Тол Бабая", гастрофестиваль "Всемирный день пельменя" и Лыжный марафон имени Г. А. Кулаковой. Но ими потенциал зимнего туризма в Удмуртии не исчерпывается. Нам есть чем привлекать и внутренних, и въездных туристов каждую зимнюю неделю. Проект "Зима в Удмуртии" поможет людям сориентироваться в событиях и туристических объектах, спланировать отдых в нашей республике не только в новогодние каникулы, но в любой отрезок времени с декабря по март, узнать больше о специальных зимних проектах на популярных туристических объектах", - приводятся в сообщении слова руководителя агентства по туризму Удмурии Юлии Бадаш. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231123/vospitanie-1911435611.html
https://ria.ru/20231117/udmurtiya-1910035084.html
https://ria.ru/20231108/udmurtiya-1908154389.html
воткинск
удмуртская республика (удмуртия)
воткинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_2991f38846ca4ea95e518617ae011bb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воткинск, удмуртская республика (удмуртия), воткинский район, александр бречалов, вциом, туризм
Удмуртская Республика, Воткинск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Воткинский район, Александр Бречалов, ВЦИОМ, Туризм
Бречалов презентовал туристический проект "Зима в Удмуртии"

Губернатор Бречалов презентовал туристический семейный проект "Зима в Удмуртии"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 26 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал туристический семейный проект "Зима в Удмуртии", теперь узнать всё о зимнем отдыхе в республике можно будет на одной площадке, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
По данным пресс-службы, 25 ноября состоялась презентация проекта "Зима в Удмуртии". Глава региона Александр Бречалов рассказал гостям республики, представителям деловых сообществ, в том числе "Опоры России", потенциальным инвесторам, о развитии туризма в регионе. Если в 2022 году республику посетили 877 тысяч человек, то за полгода 2023 - уже 623 тысячи человек. Удмуртия стала регионом, где успешно ведется развитие туристической инфраструктуры по нацпроекту: в построенных модульных отелях загрузка достигает 100%.
Конференция Актуальные вопросы отечественной теории и практики социального воспитания подрастающего поколения
В Удмуртии встретились теоретики и практики социального воспитания
23 ноября, 19:11
Губернатор пригласил участников презентации на выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где республика представляет свой стенд "Мы из Удмуртии!", а 5 декабря состоится День Удмуртской Республики. Руководитель агентства по туризму УР Юлия Бадаш презентовала возможности семейного, а также событийного туризма в регионе, пригласив гостей на фестивали и праздники, включенные в событийный календарь 2024 года, отметили в пресс-службе.
"На туристическом портале региона visitudmurtia.org запускается проект "Зима в Удмуртии", где жители и гости региона смогут увидеть, какие туристические объекты открыты зимой для посещения всей семьей, где предлагают специальные зимние программы, сезонные меню и акции, подобрать место отдыха в зависимости от запроса на спортивный, этно- или событийный туризм. Информированность о туристических продуктах повышается в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России", - говорится в сообщении.
Чтобы жители и гости региона могли заранее представить, что их ждет на туристическом объекте, вкладка проекта "Зимы в Удмуртии" будет богато проиллюстрирована. Потребность региона в подобной площадке связана с растущей популярностью самостоятельного туризма (по статистике ВЦИОМ, до 49% российских туристов в 2023 году - самостоятельные автотуристы, путешествующие в одиночку, компаниями или семьей). В настоящий момент в проект включены порядка 30 туристических объектов в городах и районах Удмуртии, добавили в пресс-службе.
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Более 70 общественных пространств благоустроят в Удмуртии в 2024 году
17 ноября, 11:17
"Здесь есть туробъекты, которые становятся центрами притяжения именно в зимний период. Например, "Деревня Хаски", где с установлением снежного покрова до весны действует туристическая программа катания в санях на ездовых собаках, которая интересна и для организованного детского туризма, и для самостоятельного семейного. Или база отдыха Biathlon Village, где не только созданы лыжные трассы, но и по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" построен глэмпинг из модульных домиков. Туристы могут приехать сюда на целый уик-энд или новогодние каникулы и отдохнуть в спортивном стиле с новым качеством туристической услуги, когда от места ночевки до лыжни не нужно добираться на транспорте. Или самые большие в республике благоустроенные катки", - рассказали в пресс-службе.
Также проект "Зима в Удмуртии" будет содержать информацию о туристических центрах, музеях под открытым небом и парках с насыщенной событийной программой в разных уголках Удмуртии - турцентре "Варяжская дружина" в Воткинском районе, этнопарке "ДондыДор" в Глазовском районе, архитектурно-этнографическом музее-заповеднике "Лудорвай" в Завьяловском районе, информируют власти региона.
"Но слоган проекта не случайно звучит "Зимой как летом". Больше всего объектов, включенных в проект – туристические точки всероссийского и межрегионального значения, такие как музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске, Государственный зоопарк Удмуртии, "Резиденция Бабы Яги" в Граховском районе. Проект напоминает, что в большинстве локаций, куда основной поток туристов устремляется в теплое время года, есть насыщенные, способные привлечь гостей со всей республики и других регионов, зимние программы",- говорится в релизе.
Так, в "Резиденции Бабы Яги" гостей ждут с 15 декабря по 14 января на специальные представления с участием самой хозяйки избушки на курьих ножках и ее волшебных помощников. В Воткинске проходит "Новый год с Чайковским". Сарапульский музей-заповедник разработал масштабный, на полтора месяца (с 15 декабря по 31 января), интерактивный гастрофестиваль "В новый год с пряничным настроением", сообщает пресс-служба.
"В Событийном календаре Удмуртии три больших зимних события. Это семейный фестиваль "Сказочные гости на родине Тол Бабая", гастрофестиваль "Всемирный день пельменя" и Лыжный марафон имени Г. А. Кулаковой. Но ими потенциал зимнего туризма в Удмуртии не исчерпывается. Нам есть чем привлекать и внутренних, и въездных туристов каждую зимнюю неделю. Проект "Зима в Удмуртии" поможет людям сориентироваться в событиях и туристических объектах, спланировать отдых в нашей республике не только в новогодние каникулы, но в любой отрезок времени с декабря по март, узнать больше о специальных зимних проектах на популярных туристических объектах", - приводятся в сообщении слова руководителя агентства по туризму Удмурии Юлии Бадаш.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Бречалов: в Глазове заработал первый в Удмуртии робот-сортировщик
8 ноября, 14:50
 
Удмуртская РеспубликаВоткинскУдмуртская Республика (Удмуртия)Воткинский районАлександр БречаловВЦИОМТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала