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Брянский губернатор сообщил об уничтожении в регионе БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023
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09:08 26.11.2023 (обновлено: 09:15 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/bpla-1911899712.html
Брянский губернатор сообщил об уничтожении в регионе БПЛА
Брянский губернатор сообщил об уничтожении в регионе БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023
Брянский губернатор сообщил об уничтожении в регионе БПЛА
Cредства ПВО уничтожили над Брянским районом БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T09:08
2023-11-26T09:15
происшествия
брянский район
россия
брянская область
сергей собянин
александр богомаз
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Cредства ПВО уничтожили над Брянским районом БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал Богомаз.Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Собянин уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911890014.html
брянский район
россия
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происшествия, брянский район, россия, брянская область, сергей собянин, александр богомаз
Происшествия, Брянский район, Россия, Брянская область, Сергей Собянин, Александр Богомаз
Брянский губернатор сообщил об уничтожении в регионе БПЛА

Брянский губернатор: ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Cредства ПВО уничтожили над Брянским районом БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал Богомаз.
Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Собянин уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
В Брянской области пресекли новую попытку атаки БПЛА
Вчера, 06:04
 
ПроисшествияБрянский районРоссияБрянская областьСергей СобянинАлександр Богомаз
 
 
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