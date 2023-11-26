https://ria.ru/20231126/bpla-1911899712.html

Брянский губернатор сообщил об уничтожении в регионе БПЛА

Брянский губернатор сообщил об уничтожении в регионе БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023

Брянский губернатор сообщил об уничтожении в регионе БПЛА

Cредства ПВО уничтожили над Брянским районом БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T09:08

2023-11-26T09:08

2023-11-26T09:15

происшествия

брянский район

россия

брянская область

сергей собянин

александр богомаз

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Cредства ПВО уничтожили над Брянским районом БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал Богомаз.Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Собянин уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.

https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911890014.html

брянский район

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянский район, россия, брянская область, сергей собянин, александр богомаз