https://ria.ru/20231126/boepripas-1911931111.html

Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника по Донецку

Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника по Донецку - РИА Новости, 26.11.2023

Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника по Донецку

Украинские войска сбросили еще один боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T14:14

2023-11-26T14:14

2023-11-26T14:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

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нато

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье представительство сообщало, что украинские войска сбросили два боеприпаса с БПЛА в Кировском районе. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.35 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении, представительства. Как отмечает ведомство, с 12.10 мск по 13.40 мск украинские войска выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231125/malchik-1911859351.html

https://ria.ru/20231126/obstrel-1911878156.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, украина, сцкк, нато, донецкая народная республика, вооруженные силы украины