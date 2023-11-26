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Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника по Донецку - РИА Новости, 26.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 26.11.2023 (обновлено: 14:15 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/boepripas-1911931111.html
Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника по Донецку
Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника по Донецку - РИА Новости, 26.11.2023
Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника по Донецку
Украинские войска сбросили еще один боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T14:14
2023-11-26T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
украина
сцкк
нато
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье представительство сообщало, что украинские войска сбросили два боеприпаса с БПЛА в Кировском районе. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.35 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении, представительства. Как отмечает ведомство, с 12.10 мск по 13.40 мск украинские войска выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231125/malchik-1911859351.html
https://ria.ru/20231126/obstrel-1911878156.html
донецк
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в мире, донецк, украина, сцкк, нато, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника по Донецку

ДНР в ЦСКК: ВСУ сбросили еще один боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОкно жилого дома, разбитое в результате обстрела со стороны ВСУ
Окно жилого дома, разбитое в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окно жилого дома, разбитое в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье представительство сообщало, что украинские войска сбросили два боеприпаса с БПЛА в Кировском районе.
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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25 ноября, 20:22
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.35 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении, представительства.
Как отмечает ведомство, с 12.10 мск по 13.40 мск украинские войска выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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Вчера, 00:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкУкраинаСЦККНАТОДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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