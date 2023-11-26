Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника по Донецку
ДНР в ЦСКК: ВСУ сбросили еще один боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОкно жилого дома, разбитое в результате обстрела со стороны ВСУ
Окно жилого дома, разбитое в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье представительство сообщало, что украинские войска сбросили два боеприпаса с БПЛА в Кировском районе.
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.35 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении, представительства.
Как отмечает ведомство, с 12.10 мск по 13.40 мск украинские войска выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.