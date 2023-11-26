https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html

Губернатор Московской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА

Губернатор Московской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023

Губернатор Московской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА

После атаки дронов на Подмосковье выявили три случая повреждения строений, сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T07:51

2023-11-26T07:51

2023-11-26T09:02

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

москва

андрей воробьев

сергей собянин

брянская область

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. После атаки дронов на Подмосковье выявили три случая повреждения строений, сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале."Сегодня ночью пять БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В трех случаях есть повреждения строений на земле", — написал глава региона.Воробьев уточнил, что обошлось без погибших и пострадавших. На местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и при необходимости окажут помощь.Сегодня ночью в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник перехватили в подмосковном Подольске. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО.

https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911889298.html

https://ria.ru/20231120/bespilotnik-1910470869.html

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московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, сергей собянин, брянская область, происшествия, вооруженные силы украины, раменское