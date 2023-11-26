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Губернатор Московской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 26.11.2023 (обновлено: 09:02 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html
Губернатор Московской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА
Губернатор Московской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023
Губернатор Московской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА
После атаки дронов на Подмосковье выявили три случая повреждения строений, сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T07:51
2023-11-26T09:02
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
москва
андрей воробьев
сергей собянин
брянская область
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. После атаки дронов на Подмосковье выявили три случая повреждения строений, сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале."Сегодня ночью пять БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В трех случаях есть повреждения строений на земле", — написал глава региона.Воробьев уточнил, что обошлось без погибших и пострадавших. На местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и при необходимости окажут помощь.Сегодня ночью в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник перехватили в подмосковном Подольске. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911889298.html
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москва
брянская область
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московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, сергей собянин, брянская область, происшествия, вооруженные силы украины, раменское
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Москва, Андрей Воробьев, Сергей Собянин, Брянская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Раменское
Губернатор Московской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА

Воробьев: после попытки атаки БПЛА в Московской области есть повреждения зданий

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиОбломки сбитого беспилотника
Обломки сбитого беспилотника - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Обломки сбитого беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. После атаки дронов на Подмосковье выявили три случая повреждения строений, сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале.
«
"Сегодня ночью пять БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В трех случаях есть повреждения строений на земле", — написал глава региона.
Воробьев уточнил, что обошлось без погибших и пострадавших. На местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и при необходимости окажут помощь.
Сегодня ночью в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
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Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник перехватили в подмосковном Подольске. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)МоскваАндрей ВоробьевСергей СобянинБрянская областьПроисшествияВооруженные силы УкраиныРаменское
 
 
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