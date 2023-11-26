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В Минобороны рассказали об уничтожении украинских БПЛА в четырех областях - РИА Новости, 26.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:16 26.11.2023 (обновлено: 06:45 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911890324.html
В Минобороны рассказали об уничтожении украинских БПЛА в четырех областях
В Минобороны рассказали об уничтожении украинских БПЛА в четырех областях - РИА Новости, 26.11.2023
В Минобороны рассказали об уничтожении украинских БПЛА в четырех областях
Российские средства противовоздушной обороны утром воскресенья сбили девять украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T06:16
2023-11-26T06:45
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
сергей собянин
киев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны утром воскресенья сбили девять украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, попытка Киева устроить террористические атаки на территории РФ пресечена, сообщили в Минобороны РФ.Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО ночью сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он сообщил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Он уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет."Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями", - говорится в сообщении.
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брянская область, россия, сергей собянин, киев
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Сергей Собянин, Киев
В Минобороны рассказали об уничтожении украинских БПЛА в четырех областях

Минобороны: ПВО сбила над территорией четырех российских областей БПЛА ВСУ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие зенитного ракетного полка
Военнослужащие зенитного ракетного полка - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны утром воскресенья сбили девять украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, попытка Киева устроить террористические атаки на территории РФ пресечена, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО ночью сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он сообщил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Он уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
21 ноября, 07:00
"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияСергей СобянинКиев
 
 
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