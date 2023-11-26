https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911886879.html
В Минобороны сообщили об уничтожении 11 беспилотников ВСУ
В Минобороны сообщили об уничтожении 11 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023
В Минобороны сообщили об уничтожении 11 беспилотников ВСУ
Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T04:46
2023-11-26T04:46
2023-11-26T06:06
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", - рассказали в военном ведомстве.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, часть БПЛА направлялась к столице, их сбили в районе Наро-Фоминска, Одинцовском городском округе и Подольске. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, еще два дрона самолетного типа сбиты над Карачевским и Брянским районами.По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет, экстренные службы работают на местах падения обломков, добавил Собянин.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20231124/bespilotnik-1911670992.html
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брянская область, безопасность, россия, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Россия, Москва, Сергей Собянин
В Минобороны сообщили об уничтожении 11 беспилотников ВСУ
Минобороны: силы ПВО уничтожили над территорией четырех областей 11 дронов ВСУ