https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911886879.html

В Минобороны сообщили об уничтожении 11 беспилотников ВСУ

В Минобороны сообщили об уничтожении 11 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 26.11.2023

В Минобороны сообщили об уничтожении 11 беспилотников ВСУ

Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T04:46

2023-11-26T04:46

2023-11-26T06:06

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

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сергей собянин

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", - рассказали в военном ведомстве.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, часть БПЛА направлялась к столице, их сбили в районе Наро-Фоминска, Одинцовском городском округе и Подольске. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, еще два дрона самолетного типа сбиты над Карачевским и Брянским районами.По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет, экстренные службы работают на местах падения обломков, добавил Собянин.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20231124/bespilotnik-1911670992.html

брянская область

россия

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брянская область, безопасность, россия, москва, сергей собянин