https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911886425.html

Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023

Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА

Силы ПВО отразили в центральных регионах России массовую атаку украинских беспилотников, летевших в том числе на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T04:29

2023-11-26T04:29

2023-11-26T06:06

москва

специальная военная операция на украине

происшествия

наро-фоминск

брянская область

сергей собянин

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Силы ПВО отразили в центральных регионах России массовую атаку украинских беспилотников, летевших в том числе на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях", - написал мэр.Как уточнили в Минобороны, силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, два дрона самолетного типа сбиты над Карачевским и Брянским районами.Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона в Подольске.По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет, экстренные службы работают на местах падения обломков, добавил мэр.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20231125/postradavshiy-1911814505.html

москва

наро-фоминск

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, наро-фоминск, брянская область, сергей собянин, александр богомаз