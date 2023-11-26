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Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:29 26.11.2023 (обновлено: 06:06 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911886425.html
Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА
Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023
Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА
Силы ПВО отразили в центральных регионах России массовую атаку украинских беспилотников, летевших в том числе на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T04:29
2023-11-26T06:06
москва
специальная военная операция на украине
происшествия
наро-фоминск
брянская область
сергей собянин
александр богомаз
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Силы ПВО отразили в центральных регионах России массовую атаку украинских беспилотников, летевших в том числе на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.&quot;Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях&quot;, - написал мэр.Как уточнили в Минобороны, силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, два дрона самолетного типа сбиты над Карачевским и Брянским районами.Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона в Подольске.По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет, экстренные службы работают на местах падения обломков, добавил мэр.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20231125/postradavshiy-1911814505.html
москва
наро-фоминск
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москва, происшествия, наро-фоминск, брянская область, сергей собянин, александр богомаз
Москва, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Наро-Фоминск, Брянская область, Сергей Собянин, Александр Богомаз
Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Силы ПВО отразили в центральных регионах России массовую атаку украинских беспилотников, летевших в том числе на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«

"Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях", - написал мэр.

Как уточнили в Минобороны, силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, два дрона самолетного типа сбиты над Карачевским и Брянским районами.
Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона в Подольске.
По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет, экстренные службы работают на местах падения обломков, добавил мэр.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваПроисшествияНаро-ФоминскБрянская областьСергей СобянинАлександр Богомаз
 
 
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