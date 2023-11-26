https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911949958.html
В Тверской области обезвредили беспилотник
В Тверской области обезвредили беспилотник - РИА Новости, 26.11.2023
В Тверской области обезвредили беспилотник
Беспилотник обезврежен в воскресенье в Торжокском районе Тверской области, разрушений и пострадавших нет, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T16:35
2023-11-26T16:35
2023-11-26T17:04
происшествия
торжокский район
игорь руденя
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РЯЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Беспилотник обезврежен в воскресенье в Торжокском районе Тверской области, разрушений и пострадавших нет, сообщила пресс-служба правительства региона. "Двадцать шестого ноября в Торжокском районе Тверской области обезврежен беспилотный летальный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы", – говорится в сообщении. Отмечается, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать службам все необходимое содействие. Кроме того, пресс-служба правительства области напомнила, что в регионе действует запрет на использование беспилотных летательных аппаратов независимо от их массы.
https://ria.ru/20231126/bpla-1911899712.html
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происшествия, торжокский район, игорь руденя
Происшествия, Торжокский район, Игорь Руденя
В Тверской области обезвредили беспилотник
В Тверской области обезвредили БПЛА, пострадавших и разрушений нет