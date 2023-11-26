https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911949958.html

В Тверской области обезвредили беспилотник

В Тверской области обезвредили беспилотник - РИА Новости, 26.11.2023

В Тверской области обезвредили беспилотник

Беспилотник обезврежен в воскресенье в Торжокском районе Тверской области, разрушений и пострадавших нет, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T16:35

2023-11-26T16:35

2023-11-26T17:04

происшествия

торжокский район

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

РЯЗАНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Беспилотник обезврежен в воскресенье в Торжокском районе Тверской области, разрушений и пострадавших нет, сообщила пресс-служба правительства региона. "Двадцать шестого ноября в Торжокском районе Тверской области обезврежен беспилотный летальный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы", – говорится в сообщении. Отмечается, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать службам все необходимое содействие. Кроме того, пресс-служба правительства области напомнила, что в регионе действует запрет на использование беспилотных летательных аппаратов независимо от их массы.

https://ria.ru/20231126/bpla-1911899712.html

торжокский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, торжокский район, игорь руденя