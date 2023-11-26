https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911914182.html

Над Тулой сбили четвертый беспилотник

Над Тулой сбили четвертый беспилотник - РИА Новости, 26.11.2023

Над Тулой сбили четвертый беспилотник

Четвертый беспилотник сбит над Тулой, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства Тульской области. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T11:24

2023-11-26T11:24

2023-11-26T11:24

происшествия

тульская область

тула

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Четвертый беспилотник сбит над Тулой, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства Тульской области. "Утром 26 ноября силами ПВО в регионе был сбит четвертый БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в воскресенье в 9.30 мск средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями.

https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911910834.html

тульская область

тула

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тульская область, тула, россия