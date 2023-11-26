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Над Тулой сбили четвертый беспилотник - РИА Новости, 26.11.2023
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11:24 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911914182.html
Над Тулой сбили четвертый беспилотник
Над Тулой сбили четвертый беспилотник - РИА Новости, 26.11.2023
Над Тулой сбили четвертый беспилотник
Четвертый беспилотник сбит над Тулой, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства Тульской области. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T11:24
2023-11-26T11:24
происшествия
тульская область
тула
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Четвертый беспилотник сбит над Тулой, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства Тульской области. "Утром 26 ноября силами ПВО в регионе был сбит четвертый БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в воскресенье в 9.30 мск средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями.
https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911910834.html
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происшествия, тульская область, тула, россия
Происшествия, Тульская область, Тула, Россия
Над Тулой сбили четвертый беспилотник

Над Тулой сбили четвертый беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Четвертый беспилотник сбит над Тулой, разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства Тульской области.
"Утром 26 ноября силами ПВО в регионе был сбит четвертый БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в воскресенье в 9.30 мск средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
ПВО сбила четыре беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями
Вчера, 10:58
 
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