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Потерявший управление беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный дом в Туле - РИА Новости, 26.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:52 26.11.2023 (обновлено: 08:56 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911889298.html
Потерявший управление беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный дом в Туле
Потерявший управление беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный дом в Туле - РИА Новости, 26.11.2023
Потерявший управление беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный дом в Туле
Сбитый украинский беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, сообщается в Telegram-канале правительства Тульской области. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T05:52
2023-11-26T08:56
специальная военная операция на украине
тульская область
алексей дюмин
сергей собянин
тула
брянская область
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сбитый украинский беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, сообщается в Telegram-канале правительства Тульской области.Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Позднее в ведомстве отчитались о ликвидации еще девяти БПЛА. По информации мэра Москвы Сергей Собянин, часть дронов, летевших на столицу, уничтожили в Подмосковье. Он уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет."В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле", - приводятся слова губернатора региона Алексея Дюмина.Серьезных повреждений нет, пострадало остекление трех квартир. Один из жильцов получил легкое резаное ранение, ему оказали медицинскую помощь.Позднее над Тульской областью средства радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотник, также обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910703326.html
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тульская область, алексей дюмин, сергей собянин, тула, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Алексей Дюмин, Сергей Собянин, Тула, Брянская область
Потерявший управление беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный дом в Туле

Дюмин: потерявший управление беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный дом в Туле

© Родион Мирошник/TelegramПоследствия попадания БПЛА в жилой дом в Туле
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Туле
© Родион Мирошник/Telegram
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Туле
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сбитый украинский беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, сообщается в Telegram-канале правительства Тульской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Позднее в ведомстве отчитались о ликвидации еще девяти БПЛА. По информации мэра Москвы Сергей Собянин, часть дронов, летевших на столицу, уничтожили в Подмосковье. Он уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет.
«
"В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле", - приводятся слова губернатора региона Алексея Дюмина.
Серьезных повреждений нет, пострадало остекление трех квартир. Один из жильцов получил легкое резаное ранение, ему оказали медицинскую помощь.
Позднее над Тульской областью средства радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотник, также обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеТульская областьАлексей ДюминСергей СобянинТулаБрянская область
 
 
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