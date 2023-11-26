https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911889298.html

Потерявший управление беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный дом в Туле

Потерявший управление беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный дом в Туле - РИА Новости, 26.11.2023

Потерявший управление беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный дом в Туле

Сбитый украинский беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, сообщается в Telegram-канале правительства Тульской области. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T05:52

2023-11-26T05:52

2023-11-26T08:56

специальная военная операция на украине

тульская область

алексей дюмин

сергей собянин

тула

брянская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911897586_0:370:962:911_1920x0_80_0_0_965b0f0ed02dd43a2aa30d1c9da83db7.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сбитый украинский беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, сообщается в Telegram-канале правительства Тульской области.Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Позднее в ведомстве отчитались о ликвидации еще девяти БПЛА. По информации мэра Москвы Сергей Собянин, часть дронов, летевших на столицу, уничтожили в Подмосковье. Он уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет."В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле", - приводятся слова губернатора региона Алексея Дюмина.Серьезных повреждений нет, пострадало остекление трех квартир. Один из жильцов получил легкое резаное ранение, ему оказали медицинскую помощь.Позднее над Тульской областью средства радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотник, также обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910703326.html

тульская область

тула

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, алексей дюмин, сергей собянин, тула, брянская область