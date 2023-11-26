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Ростовчанина, перерезавшего страховочную веревку ремонтнику, арестовали - РИА Новости, 26.11.2023
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21:25 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/arest-1911986068.html
Ростовчанина, перерезавшего страховочную веревку ремонтнику, арестовали
Ростовчанина, перерезавшего страховочную веревку ремонтнику, арестовали - РИА Новости, 26.11.2023
Ростовчанина, перерезавшего страховочную веревку ремонтнику, арестовали
Жителя Ростова-на-Дону обвинили в покушении на убийство и арестовали за то, что он пьяным перерезал страховочную веревку ремонтнику, выполнявшему работы в... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T21:25
2023-11-26T21:25
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя – РИА Новости. Жителя Ростова-на-Дону обвинили в покушении на убийство и арестовали за то, что он пьяным перерезал страховочную веревку ремонтнику, выполнявшему работы в многоквартирном доме, сообщило СУСК по Ростовской области в телеграм-канале ведомства. "В Ростове-на-Дону местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении. По версии следствия, 23 ноября у обвиняемого возник конфликт с 47-летним мужчиной, который выполнял работы по капитальному ремонту многоквартирного дома по проспекту Космонавтов в Ростове-на-Дону. Обвиняемый поднялся на крышу дома и перерезал страховочную и основную веревки, при помощи которых мужчина работал. "В результате падения потерпевший получил телесные повреждения различной степени тяжести и был своевременно доставлен в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. Уточняется, что взятый под стражу ростовчанин во время конфликта был пьян и не был знаком с потерпевшим. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
Ростовчанина, перерезавшего страховочную веревку ремонтнику, арестовали

Ростовчанин, перерезавший веревку ремонтнику, арестован за покушение на убийство

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя – РИА Новости. Жителя Ростова-на-Дону обвинили в покушении на убийство и арестовали за то, что он пьяным перерезал страховочную веревку ремонтнику, выполнявшему работы в многоквартирном доме, сообщило СУСК по Ростовской области в телеграм-канале ведомства.
«
"В Ростове-на-Дону местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 23 ноября у обвиняемого возник конфликт с 47-летним мужчиной, который выполнял работы по капитальному ремонту многоквартирного дома по проспекту Космонавтов в Ростове-на-Дону. Обвиняемый поднялся на крышу дома и перерезал страховочную и основную веревки, при помощи которых мужчина работал.
«
"В результате падения потерпевший получил телесные повреждения различной степени тяжести и был своевременно доставлен в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.
Уточняется, что взятый под стражу ростовчанин во время конфликта был пьян и не был знаком с потерпевшим.
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