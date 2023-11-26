Ростовчанина, перерезавшего страховочную веревку ремонтнику, арестовали
Ростовчанин, перерезавший веревку ремонтнику, арестован за покушение на убийство
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя – РИА Новости. Жителя Ростова-на-Дону обвинили в покушении на убийство и арестовали за то, что он пьяным перерезал страховочную веревку ремонтнику, выполнявшему работы в многоквартирном доме, сообщило СУСК по Ростовской области в телеграм-канале ведомства.
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"В Ростове-на-Дону местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 23 ноября у обвиняемого возник конфликт с 47-летним мужчиной, который выполнял работы по капитальному ремонту многоквартирного дома по проспекту Космонавтов в Ростове-на-Дону. Обвиняемый поднялся на крышу дома и перерезал страховочную и основную веревки, при помощи которых мужчина работал.
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"В результате падения потерпевший получил телесные повреждения различной степени тяжести и был своевременно доставлен в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.
Уточняется, что взятый под стражу ростовчанин во время конфликта был пьян и не был знаком с потерпевшим.
По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.