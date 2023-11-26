https://ria.ru/20231126/arest-1911986068.html

Ростовчанина, перерезавшего страховочную веревку ремонтнику, арестовали

Ростовчанина, перерезавшего страховочную веревку ремонтнику, арестовали - РИА Новости, 26.11.2023

Ростовчанина, перерезавшего страховочную веревку ремонтнику, арестовали

Жителя Ростова-на-Дону обвинили в покушении на убийство и арестовали за то, что он пьяным перерезал страховочную веревку ремонтнику, выполнявшему работы в... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T21:25

2023-11-26T21:25

2023-11-26T21:25

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя – РИА Новости. Жителя Ростова-на-Дону обвинили в покушении на убийство и арестовали за то, что он пьяным перерезал страховочную веревку ремонтнику, выполнявшему работы в многоквартирном доме, сообщило СУСК по Ростовской области в телеграм-канале ведомства. "В Ростове-на-Дону местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении. По версии следствия, 23 ноября у обвиняемого возник конфликт с 47-летним мужчиной, который выполнял работы по капитальному ремонту многоквартирного дома по проспекту Космонавтов в Ростове-на-Дону. Обвиняемый поднялся на крышу дома и перерезал страховочную и основную веревки, при помощи которых мужчина работал. "В результате падения потерпевший получил телесные повреждения различной степени тяжести и был своевременно доставлен в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. Уточняется, что взятый под стражу ростовчанин во время конфликта был пьян и не был знаком с потерпевшим. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20231123/arest-1911409418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия