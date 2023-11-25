https://ria.ru/20231125/zhest-1911767292.html

Даже глухие. На Украине сообщили о странной мере против России

Даже глухие. На Украине сообщили о странной мере против России - РИА Новости, 25.11.2023

Даже глухие. На Украине сообщили о странной мере против России

На Украине пытаются отказаться от русского жестового языка, пишет журналист Александр Хребет в статье для издания Kyiv Independent. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T03:20

2023-11-25T03:20

2023-11-25T03:28

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. На Украине пытаются отказаться от русского жестового языка, пишет журналист Александр Хребет в статье для издания Kyiv Independent."Мы пытаемся избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намек на русскость", — заявила автору Наталья Аданюк, член экспертной комиссии Украинского общества глухих.Заместитель главы общества Татьяна Кривко рассказала изданию о спорах вокруг замены русского жеста для слова "спасибо" на международный аналог. По ее мнению, "украинцы не должны ни перед кем кланяться", поэтому от знака, напоминающего для нее поклон, следует избавиться.При этом Киев не проявляет должного внимания к проблемам людей с глухотой, пожаловались Хребту "языковые патриоты". В частности, Кривко посетовала, что Офис президента не предоставляет сурдоперевод для заявлений Владимира Зеленского.После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан только ухудшилась.

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910582470.html

https://ria.ru/20231112/taksi-1908914064.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский