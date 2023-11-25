Рейтинг@Mail.ru
Даже глухие. На Украине сообщили о странной мере против России - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:20 25.11.2023 (обновлено: 03:28 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/zhest-1911767292.html
Даже глухие. На Украине сообщили о странной мере против России
Даже глухие. На Украине сообщили о странной мере против России - РИА Новости, 25.11.2023
Даже глухие. На Украине сообщили о странной мере против России
На Украине пытаются отказаться от русского жестового языка, пишет журналист Александр Хребет в статье для издания Kyiv Independent. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T03:20
2023-11-25T03:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. На Украине пытаются отказаться от русского жестового языка, пишет журналист Александр Хребет в статье для издания Kyiv Independent."Мы пытаемся избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намек на русскость", — заявила автору Наталья Аданюк, член экспертной комиссии Украинского общества глухих.Заместитель главы общества Татьяна Кривко рассказала изданию о спорах вокруг замены русского жеста для слова "спасибо" на международный аналог. По ее мнению, "украинцы не должны ни перед кем кланяться", поэтому от знака, напоминающего для нее поклон, следует избавиться.При этом Киев не проявляет должного внимания к проблемам людей с глухотой, пожаловались Хребту "языковые патриоты". В частности, Кривко посетовала, что Офис президента не предоставляет сурдоперевод для заявлений Владимира Зеленского.После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан только ухудшилась.
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910582470.html
https://ria.ru/20231112/taksi-1908914064.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
Даже глухие. На Украине сообщили о странной мере против России

KI: на Украине объявили войну русскому жестовому языку

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. На Украине пытаются отказаться от русского жестового языка, пишет журналист Александр Хребет в статье для издания Kyiv Independent.
«
"Мы пытаемся избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намек на русскость", — заявила автору Наталья Аданюк, член экспертной комиссии Украинского общества глухих.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
"Ущемлять права". В Раде сделали резкий выпад в адрес русских на Украине
20 ноября, 15:07
Заместитель главы общества Татьяна Кривко рассказала изданию о спорах вокруг замены русского жеста для слова "спасибо" на международный аналог. По ее мнению, "украинцы не должны ни перед кем кланяться", поэтому от знака, напоминающего для нее поклон, следует избавиться.
При этом Киев не проявляет должного внимания к проблемам людей с глухотой, пожаловались Хребту "языковые патриоты". В частности, Кривко посетовала, что Офис президента не предоставляет сурдоперевод для заявлений Владимира Зеленского.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан только ухудшилась.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
СМИ: украинский сервис такси разрешил жалобы на "антиукраинских" водителей
12 ноября, 00:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала