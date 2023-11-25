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"Ему сказали": полковник раскрыл тайное требование НАТО к Зеленскому - РИА Новости, 25.11.2023
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13:26 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/zelenskiy-1911804277.html
"Ему сказали": полковник раскрыл тайное требование НАТО к Зеленскому
"Ему сказали": полковник раскрыл тайное требование НАТО к Зеленскому - РИА Новости, 25.11.2023
"Ему сказали": полковник раскрыл тайное требование НАТО к Зеленскому
Лидеры стран Североатлантического альянса в кулуарах требуют президента Украины Владимира Зеленского покинуть свой пост, заявил бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T13:26
2023-11-25T13:26
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Лидеры стран Североатлантического альянса в кулуарах требуют президента Украины Владимира Зеленского покинуть свой пост, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Я думаю, ему (Зеленскому. — Прим. ред.) в личных беседах говорят, что все кончено и ему необходимо уйти с поста достойно, чего он не сможет сделать, как я уже ранее упоминал", — поделился он своим мнением.Макгрегор предположил, что Запад хочет поставить на место Зеленского надежного кандидата, который будет представлять то, что останется на тот момент от Украины. Этот человек, по его мнению, должен начать мирные переговоры с Россией."Он (новый ставленник Запада. — Прим. ред.) сядет за стол переговоров и обсудит с русскими окончание конфликта", — подытожил полковник.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231125/rukovodstvo-1911788742.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Министерство обороны США
"Ему сказали": полковник раскрыл тайное требование НАТО к Зеленскому

Полковник Макгрегор: лидеры НАТО кулуарно требуют Зеленского уйти с поста

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя РИА Новости. Лидеры стран Североатлантического альянса в кулуарах требуют президента Украины Владимира Зеленского покинуть свой пост, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Я думаю, ему (Зеленскому. — Прим. ред.) в личных беседах говорят, что все кончено и ему необходимо уйти с поста достойно, чего он не сможет сделать, как я уже ранее упоминал", — поделился он своим мнением.
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Макгрегор предположил, что Запад хочет поставить на место Зеленского надежного кандидата, который будет представлять то, что останется на тот момент от Украины. Этот человек, по его мнению, должен начать мирные переговоры с Россией.
"Он (новый ставленник Запада. — Прим. ред.) сядет за стол переговоров и обсудит с русскими окончание конфликта", — подытожил полковник.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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