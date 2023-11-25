https://ria.ru/20231125/zalozhniki-1911852657.html

Бригады "Аль-Кассам" отложили освобождение второй группы заложников

Бригады "Аль-Кассам" отложили освобождение второй группы заложников - РИА Новости, 25.11.2023

Бригады "Аль-Кассам" отложили освобождение второй группы заложников

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников до тех пор, пока Израиль... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T19:32

2023-11-25T19:32

2023-11-25T19:32

в мире

израиль

катар

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 25 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников до тех пор, пока Израиль не выполнит условия соглашения о перемирии. "Бригады "Аль-Кассам" решили отложить освобождение второй группы заложников до тех пор, пока оккупационная сторона (Израиль - ред.) не выполнит условия соглашения, касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, и не будет соблюдать согласованные стандарты для освобождения заключенных", - говорится в заявлении организации в Telegram-канале. Советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Нуну в субботу заявил в интервью Al Jazeera, что Израиль неоднократно нарушал пункты соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Также, по его словам, израильтяне не соблюдают положения соглашения, касающиеся въезда грузовых автомобилей. Он отметил, что Израиль не придерживается и согласованных ранее через посредников "стандартов освобождения заключенных". В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины. В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году