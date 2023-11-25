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В Госдуме предложили принять закон о русском народе - РИА Новости, 25.11.2023
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07:23 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/zakon-1911774930.html
В Госдуме предложили принять закон о русском народе
В Госдуме предложили принять закон о русском народе - РИА Новости, 25.11.2023
В Госдуме предложили принять закон о русском народе
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T07:23
2023-11-25T07:23
москва
султан хамзаев
госдума рф
политика
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе. "Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ – один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу "многонациональный народ Российской Федерации". Я бы говорил: русский народ Российской Федерации", - сказал он РИА Новости. По его словам, был советский народ, потом "началась игра слов". "Сегодня общество созрело для введения в обиход понятия "русский народ". Должна быть единая трактовка. Русский народ сегодня – это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. Иногда сами чиновники неправильно интерпретируют и путают, искусственно сужая понятие "русский", - сказал депутат. По его словам, всегда о народах судили по языкам. "Россияне – это по Ельцину... Если в Дагестане мы разговариваем даже друг с другом на русском (например, даргинцы с кумыками), то какой мы единый народ? Дагестанский. А глобально - русский. В Дагестане я – аварец. В Москве я – дагестанец. За границей я – русский", - добавил он, цитируя поэта Расула Гамзатова. По словам Хамзаева, это не принижает значение национальных языков, их важность и выживаемость, потому что каждый национальный язык "вписан в свои республиканские конституции", но все "мы люди русского мира".
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москва, султан хамзаев, госдума рф, политика, россия
Москва, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Политика, Россия
В Госдуме предложили принять закон о русском народе

Депутат Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСултан Хамзаев
Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Султан Хамзаев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе.
«
"Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ – один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу "многонациональный народ Российской Федерации". Я бы говорил: русский народ Российской Федерации", - сказал он РИА Новости.
По его словам, был советский народ, потом "началась игра слов".
"Сегодня общество созрело для введения в обиход понятия "русский народ". Должна быть единая трактовка. Русский народ сегодня – это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. Иногда сами чиновники неправильно интерпретируют и путают, искусственно сужая понятие "русский", - сказал депутат.
По его словам, всегда о народах судили по языкам.
"Россияне – это по Ельцину... Если в Дагестане мы разговариваем даже друг с другом на русском (например, даргинцы с кумыками), то какой мы единый народ? Дагестанский. А глобально - русский. В Дагестане я – аварец. В Москве я – дагестанец. За границей я – русский", - добавил он, цитируя поэта Расула Гамзатова.
По словам Хамзаева, это не принижает значение национальных языков, их важность и выживаемость, потому что каждый национальный язык "вписан в свои республиканские конституции", но все "мы люди русского мира".
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