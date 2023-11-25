https://ria.ru/20231125/zakon-1911774930.html

В Госдуме предложили принять закон о русском народе

В Госдуме предложили принять закон о русском народе - РИА Новости, 25.11.2023

В Госдуме предложили принять закон о русском народе

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T07:23

2023-11-25T07:23

2023-11-25T07:23

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе. "Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ – один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу "многонациональный народ Российской Федерации". Я бы говорил: русский народ Российской Федерации", - сказал он РИА Новости. По его словам, был советский народ, потом "началась игра слов". "Сегодня общество созрело для введения в обиход понятия "русский народ". Должна быть единая трактовка. Русский народ сегодня – это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. Иногда сами чиновники неправильно интерпретируют и путают, искусственно сужая понятие "русский", - сказал депутат. По его словам, всегда о народах судили по языкам. "Россияне – это по Ельцину... Если в Дагестане мы разговариваем даже друг с другом на русском (например, даргинцы с кумыками), то какой мы единый народ? Дагестанский. А глобально - русский. В Дагестане я – аварец. В Москве я – дагестанец. За границей я – русский", - добавил он, цитируя поэта Расула Гамзатова. По словам Хамзаева, это не принижает значение национальных языков, их важность и выживаемость, потому что каждый национальный язык "вписан в свои республиканские конституции", но все "мы люди русского мира".

https://ria.ru/20231124/russkiy_mir-1911455298.html

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москва, султан хамзаев, госдума рф, политика, россия