https://ria.ru/20231125/yabloko-1911795976.html
Председателя "Яблока" выберут на съезде 9 декабря
Председателя "Яблока" выберут на съезде 9 декабря - РИА Новости, 25.11.2023
Председателя "Яблока" выберут на съезде 9 декабря
Четыре кандидата примут участие в выборах председателя партии "Яблоко" на съезде 9 декабря, в числе претендующих на этот пост и нынешний руководитель партии... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:56
2023-11-25T11:56
2023-11-25T11:56
политика
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москва
николай рыбаков
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яблоко
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Четыре кандидата примут участие в выборах председателя партии "Яблоко" на съезде 9 декабря, в числе претендующих на этот пост и нынешний руководитель партии Николай Рыбаков, сообщила РИА Новости пресс-служба партии. В партии отметили, что претендентами на пост председателя "Яблока" являются председатель партии с 2019 года Николай Рыбаков, член федерального бюро партии, волгоградское региональное отделение, Александр Ефимов, руководитель фракции партии в Мосгордуме Максим Круглов и депутат городской думы Великого Новгорода, председатель новгородского регионального отделения партии Анна Черепанова. "Процедура была такая. Каждый член партии мог предложить своего кандидата в председатели. Таким правом также наделяется каждое региональное отделение. Счетная комиссия обработала все предложения, опросила тех людей, которые были выдвинуты. Многие из них взяли самоотвод. Осталось девять человек. По регламенту правом определить, чьи кандидатуры будут вынесены на съезд, наделен федеральный политкомитет партии (ФПК). Это своеобразный фильтр", - рассказали РИА Новости в пресс-службе. ФПК провел рейтинговое голосование, по результатам которого из девяти человек необходимое большинство голосов получили четверо, отметили в партии. Теперь делегатам съезда предстоит решить, кто возглавит партию. Съезд партии "Яблоко" пройдет в Москве 9-10 декабря.
https://ria.ru/20231017/yavlinskiy-1903440568.html
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политика, великий новгород, москва, николай рыбаков, александр ефимов (посол россии в сирии), яблоко, федеральная пассажирская компания, московская городская дума
Политика, Великий Новгород, Москва, Николай Рыбаков, Александр Ефимов (посол России в Сирии), Яблоко, Федеральная пассажирская компания, Московская городская дума
Председателя "Яблока" выберут на съезде 9 декабря
На пост председателя "Яблока" претендуют четыре кандидата