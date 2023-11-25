https://ria.ru/20231125/yabloko-1911795976.html

Председателя "Яблока" выберут на съезде 9 декабря

Председателя "Яблока" выберут на съезде 9 декабря - РИА Новости, 25.11.2023

Председателя "Яблока" выберут на съезде 9 декабря

Четыре кандидата примут участие в выборах председателя партии "Яблоко" на съезде 9 декабря, в числе претендующих на этот пост и нынешний руководитель партии... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T11:56

2023-11-25T11:56

2023-11-25T11:56

политика

великий новгород

москва

николай рыбаков

александр ефимов (посол россии в сирии)

яблоко

федеральная пассажирская компания

московская городская дума

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Четыре кандидата примут участие в выборах председателя партии "Яблоко" на съезде 9 декабря, в числе претендующих на этот пост и нынешний руководитель партии Николай Рыбаков, сообщила РИА Новости пресс-служба партии. В партии отметили, что претендентами на пост председателя "Яблока" являются председатель партии с 2019 года Николай Рыбаков, член федерального бюро партии, волгоградское региональное отделение, Александр Ефимов, руководитель фракции партии в Мосгордуме Максим Круглов и депутат городской думы Великого Новгорода, председатель новгородского регионального отделения партии Анна Черепанова. "Процедура была такая. Каждый член партии мог предложить своего кандидата в председатели. Таким правом также наделяется каждое региональное отделение. Счетная комиссия обработала все предложения, опросила тех людей, которые были выдвинуты. Многие из них взяли самоотвод. Осталось девять человек. По регламенту правом определить, чьи кандидатуры будут вынесены на съезд, наделен федеральный политкомитет партии (ФПК). Это своеобразный фильтр", - рассказали РИА Новости в пресс-службе. ФПК провел рейтинговое голосование, по результатам которого из девяти человек необходимое большинство голосов получили четверо, отметили в партии. Теперь делегатам съезда предстоит решить, кто возглавит партию. Съезд партии "Яблоко" пройдет в Москве 9-10 декабря.

https://ria.ru/20231017/yavlinskiy-1903440568.html

https://ria.ru/20230307/yabloko-1856311929.html

великий новгород

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, великий новгород, москва, николай рыбаков, александр ефимов (посол россии в сирии), яблоко, федеральная пассажирская компания, московская городская дума