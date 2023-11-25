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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 25.11.2023
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08:43 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/vzryvy-1911780271.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 25.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы снова раздались в Киеве в левобережном районе Троещина на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T08:43
2023-11-25T08:43
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киев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрывы снова раздались в Киеве в левобережном районе Троещина на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в субботу украинское издание "Зеркало недели" сообщило о серии взрывов в Киеве. Позже в городской военной администрации сообщили о пожаре в нежилом помещении столицы. "Сообщается о взрывах на Троещине в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Киеве и Киевской области больше четырех часов.
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в мире, киев, киевская область
В мире, Киев, Киевская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрывы снова раздались в Киеве в левобережном районе Троещина на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в субботу украинское издание "Зеркало недели" сообщило о серии взрывов в Киеве. Позже в городской военной администрации сообщили о пожаре в нежилом помещении столицы.
"Сообщается о взрывах на Троещине в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Киеве и Киевской области больше четырех часов.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марком Рютте во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
"Кошмар для Киева". Украина потеряла в Европе еще одного союзника
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