https://ria.ru/20231125/vzryvy-1911780271.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 25.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы снова раздались в Киеве в левобережном районе Троещина на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T08:43
2023-11-25T08:43
2023-11-25T08:43
в мире
киев
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40838/45/408384556_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_10db78755549eee1f002b128abb2dc60.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрывы снова раздались в Киеве в левобережном районе Троещина на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в субботу украинское издание "Зеркало недели" сообщило о серии взрывов в Киеве. Позже в городской военной администрации сообщили о пожаре в нежилом помещении столицы. "Сообщается о взрывах на Троещине в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Киеве и Киевской области больше четырех часов.
https://ria.ru/20231125/evropa-1911671835.html
киев
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40838/45/408384556_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_36b3e79bc349a059f1521a295550db0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, киевская область
В мире, Киев, Киевская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги