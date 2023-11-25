https://ria.ru/20231125/vzryvy-1911780271.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 25.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы снова раздались в Киеве в левобережном районе Троещина на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T08:43

2023-11-25T08:43

2023-11-25T08:43

в мире

киев

киевская область

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрывы снова раздались в Киеве в левобережном районе Троещина на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в субботу украинское издание "Зеркало недели" сообщило о серии взрывов в Киеве. Позже в городской военной администрации сообщили о пожаре в нежилом помещении столицы. "Сообщается о взрывах на Троещине в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Киеве и Киевской области больше четырех часов.

https://ria.ru/20231125/evropa-1911671835.html

киев

киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, киевская область