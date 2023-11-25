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В нежилом помещении в Киеве произошел пожар после взрывов

В нежилом помещении в Киеве произошел пожар после взрывов - РИА Новости, 25.11.2023

В нежилом помещении в Киеве произошел пожар после взрывов

Пожар произошел после взрывов в нежилом помещение в Киеве, в столице и Киевской области звучит воздушная тревога, сообщил начальник городской военной... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T07:55

2023-11-25T07:55

2023-11-25T07:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пожар произошел после взрывов в нежилом помещение в Киеве, в столице и Киевской области звучит воздушная тревога, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале. "В результате отражения атаки... на Киев, в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 квадратных метров", - написал Попко.Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Киеве и Киевской области больше четырех часов. Ранее в субботу украинское издание "Зеркало недели" сообщило о серии взрывов в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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киев, в мире, украина