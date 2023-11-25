https://ria.ru/20231125/vzryvy-1911775107.html

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве - РИА Новости, 25.11.2023

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве

В Киеве прогремела серия взрывов, сообщило издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T07:26

2023-11-25T07:26

2023-11-25T09:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Киеве прогремела серия взрывов, сообщило издание "Зеркало недели" в Telegram-канале."Киев, снова серия громких взрывов", — говорится в публикации.По данным начальника городской военной администрации Сергея Попко, в нежилом помещении произошел пожар. Позднее местное СМИ "Страна.ua" рассказало о новых взрывах в левобережном районе Троещина.Согласно онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области больше четырех часов звучит воздушная тревога.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231125/vzryvy-1911771665.html

https://ria.ru/20231124/ukraina-1911564477.html

киев

украина

киевская область

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