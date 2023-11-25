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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 25.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T05:58
2023-11-25T05:58
2023-11-25T06:20
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное"."В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.Ранее издание "Зеркало недели" сообщало о таких же инцидентах в городе Кропивницкий (бывший Кировоград).По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области звучит воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве произошли взрывы