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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:38 25.11.2023 (обновлено: 05:46 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/vzryvy-1911771665.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 25.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
В городе Кропивницкий (бывший Кировоград) прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели". РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T05:38
2023-11-25T05:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кропивницкий (бывший кировоград)
кировоградская область
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В городе Кропивницкий (бывший Кировоград) прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели".&quot;Кропивницкий, местные паблики сообщают о взрывах&quot;, — говорится в публикации.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
украина
кропивницкий (бывший кировоград)
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в мире, украина, кропивницкий (бывший кировоград), кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кропивницкий (бывший Кировоград), Кировоградская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком

"Зеркало недели": в городе Кропивницкий произошли взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В городе Кропивницкий (бывший Кировоград) прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели".
«

"Кропивницкий, местные паблики сообщают о взрывах", — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 ноября, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКропивницкий (бывший Кировоград)Кировоградская область
 
 
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