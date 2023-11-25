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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 25.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
В городе Кропивницкий (бывший Кировоград) прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели". РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T05:38
2023-11-25T05:38
2023-11-25T05:46
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В городе Кропивницкий (бывший Кировоград) прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели"."Кропивницкий, местные паблики сообщают о взрывах", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
украина
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РИА Новости
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в мире, украина, кропивницкий (бывший кировоград), кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кропивницкий (бывший Кировоград), Кировоградская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
"Зеркало недели": в городе Кропивницкий произошли взрывы