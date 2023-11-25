https://ria.ru/20231125/vzryv-1911811104.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 25.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в своем... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T14:27

2023-11-25T14:27

2023-11-25T14:30

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дмитрий песков

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале. "Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении издания. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях Украины. Первым сигнал раздался в Днепропетровской области в 13.47 мск, в 13.50 тревога распространилась на остальные регионы. Ранее в субботу украинское издание "Зеркало недели" сообщило о серии взрывов в Киеве. Позже в городской военной администрации сообщили о пожаре в нежилом помещении столицы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231125/vzryvy-1911771665.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины