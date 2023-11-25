Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщают о взрыве в городе Кривой Рог на фоне воздушной тревоги
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале.
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"Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении издания.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях Украины. Первым сигнал раздался в Днепропетровской области в 13.47 мск, в 13.50 тревога распространилась на остальные регионы.
Ранее в субботу украинское издание "Зеркало недели" сообщило о серии взрывов в Киеве. Позже в городской военной администрации сообщили о пожаре в нежилом помещении столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.